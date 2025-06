Enem 2025: prazo para inscrições termina nesta sexta-feira; veja como participar

Terminam nesta sexta-feira, 6, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Para participar, o candidato pode acessar a Página do Participante. (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/)

Veja o cronograma:

- Inscrições: até 6 de junho;

- Pagamento da taxa de inscrição: até 11 de junho;

- Provas objetivas e de redação: dias 9 e 16 de novembro.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. é considerado a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas usam a nota do Enem para selecionar estudantes. "Os resultados são utilizados como critério único ou complementar, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)", afirma o MEC.

Além disso, os resultados individuais da prova também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para aceitarem as notas do Exame.