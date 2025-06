Carla: Lua de mel acabou, e amor entre Trump e Musk virou coisa assustadora

A desavença pública entre o presidente americano, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk, dono das Tesla e da SpaceX, se transformou numa coisa assustadora, avaliou a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL.

De repente, quando eu vi essa confusão, eu pensei: 'tem ex que pode ser a pior coisa que existe'. Porque parece que você sabe o ponto fraco [da pessoa]. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Trump e Musk iniciaram um embate público na última terça-feira (3), quando o dono do X chamou o novo orçamento do republicano de "abominação repugnante". O presidente rebateu dizendo que pediu para Musk deixar o governo e o chamou de louco em uma publicação.

A fala foi o estopim: o bilionário acusou o presidente de aparecer na lista de pessoas que frequentaram as festas de Jeffrey Epstein, empresário já morto e que tinha associação com uma rede de prostituição e exploração de menores. Como resposta, Trump ameaçou romper os contratos que o governo mantém com empresas do magnata.

Quando ele [Musk] fala para o Trump que o presidente só foi eleito graças a ele, não é uma questão só retórica. O Musk colocou muito dinheiro na campanha do Trump. Foi um investimento pesado do homem mais rico do mundo. E [o relacionamento dos dois] começou com um amor tão com trocas de promessa. E durou pouco tempo essa lua de mel entre eles.

É óbvio que esse rompimento bem litigioso tem consequências, com várias exposições. O Musk reclamou das tarifas do Trump e faz acusações com questões sexuais do Trump. E o Trump quer punir o seu novo 'adversário'.

E essa história fica parecendo uma novela com enredo maluco. Só que eles estão brincando com empregos, com o país, o que é realmente uma coisa assustadora. Isso terá, evidentemente, bastante impacto. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL, em Brasília

Musk anunciou na semana passada a sua saída do governo de Donald Trump, onde foi chefe do Doge (Departamento de Eficiência Governamental) e promoveu uma série de cortes, com demissões de funcionários. Até então, a saída parecia ter sido cordial, com trocas de elogios e agradecimentos diante das câmeras.

A implosão da relação entre os dois ocorreu na quarta e movimentou o mercado: as ações da Tesla (empresa de Musk) caíram mais de 14% ontem, em meio à confusão. No total, a empresa perdeu cerca de US$ 100 bilhões de dólares (ou R$ 559,6 bilhões, na cotação atual) em capitalização em Wall Street.

Sanches: Lula envia recado a Trump ao dizer que 'mundo não quer xerifes'

No UOL News, a colunista Mariana Sanches afirmou que o presidente Lula (PT) enviou recado claro ao presidente americano, Donald Trump, ao dizer, em discurso, que o mundo não precisa de xerifes.

Ele mandou recado claro para Donald Trump dizendo que o mundo não precisa de ninguém que atrapalhe um comércio que está funcionando e que ninguém pode dizer como um país deve funcionar. Uma clara referência ao caso do ministro Alexandre de Moraes. Mariana Sanches, colunista do UOL

Hoje, ao discursar no Fórum Econômico Brasil-França, Lula afirmou que o mundo "não tem dono" e "não precisa de xerife", apontando que cada país é "soberano" para determinar o seu próprio rumo. Ele disse ainda que não deseja ver uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, defendendo que o Brasil possa fazer negócios tanto com um quanto com o outro.

Em maio, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o ministro do STF pode sofrer sanções nos EUA. Foi a primeira vez que o governo Trump citou uma possível punição contra Moraes.

O descontentamento com decisões do ministro (principalmente contra políticos e bolsonaristas) motivou apelos por sanções internacionais nos EUA, com base em uma lei americana. A Lei Magnitsky ganhou destaque no debate público após ser apontada por críticos de Alexandre de Moraes como possível base legal para sanções contra o ministro nos EUA.

