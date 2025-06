Dirigente do Fed diz não ver um corte de juros agora, mas talvez na segunda metade do ano

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Filadélfia, Patrick Harker, disse, em entrevista para a CNBC, nesta sexta-feira, que não vê o BC dos Estados Unidos realizando um corte nas taxas de juros agora, mas que há a possibilidade de flexibilizar a política na segunda metade do ano "se as coisas se resolverem". "Acredito que estamos moderadamente restritivos e acho que é apropriado", afirmou, ao defender que agora é hora de o Fed "se manter firme e observar os dados".

Para Harker, agora é preciso "ouvir atentamente os dados mais recentes" e os números mostram estabilidade no emprego.

Harker pontuou que grande parte do impacto das tarifas ainda não foi sentida e que, pessoalmente, está "cada vez mais preocupado com a questão do déficit".