Dino não é relator e réu do mesmo caso no STF; alvo é gestão Rui Costa

Do UOL, no Rio

Não é verdade que o ministro do STF Flávio Dino seja relator de um inquérito no qual também é réu ou investigado.

A ação que está com Dino no Supremo apura desvios na compra de respiradores durante a pandemia de covid-19 na Bahia. O governador na época era Rui Costa, atual ministro da Casa Civil.

O que diz o post

Publicações nas redes sociais compartilham a imagem de Dino com a legenda: "Respiradores fantasmas: Flávio Dino assume caso que ele mesmo é o réu".

Outros posts usam o recorte de um trecho de um telejornal da CNN Brasil para alegar falsamente que Dino seria investigado em um inquérito do qual é relator.

Por que é falso

Investigação é sobre fatos ocorridos na Bahia. Ao UOL Confere, o STF afirmou que o inquérito investiga exclusivamente fatos ocorridos na Bahia, e que a relatoria foi distribuída por sorteio. Além disso, os autos estão com vista à PGR (Procuradoria-Geral da República), que ainda precisa dizer se há ou não competência do STF para o caso. "Portanto, a versão de que o ministro Flávio Dino é relator de um processo no qual é réu é absolutamente falsa", afirma o STF.

Não existe réu no caso em questão. Por tratar-se de um inquérito e não um processo penal, ainda não existe réu. O investigado vira réu quando o Supremo aceita uma denúncia apresentada pela PGR, o que ainda não ocorreu.

Rui Costa investigado. No vídeo compartilhado nas peças desinformativas, a jornalista Luísa Martins, da CNN Brasil, disse durante o programa Bastidores CNN do dia 29 de maio que o inquérito que investiga Costa voltou a tramitar no STF. A apuração está disponível no site da CNN Brasil (aqui) e no Youtube da emissora (aqui).

Desvio na compra de respiradores. O inquérito apura a compra de 300 respiradores em 2020, durante a pandemia de covid-19. Os equipamentos foram adquiridos de uma empresa sem experiência no ramo. O Consórcio Nordeste, que à época era presidido por Costa, pagou R$ 48 milhões adiantado, mas os equipamentos nunca foram entregues.

Investigação no Maranhão arquivada. Uma outra investigação do Ministério Público do Maranhão que apurava a compra de respiradores na pandemia durante a gestão de Dino, que era governador do estado, foi arquivada por falta de provas, segundo informou o órgão ao UOL Confere.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 19 mil curtidas.

