Deportado por engano é devolvido aos EUA para enfrentar acusações de contrabando de migrantes

Por Sarah N. Lynch e Luc Cohen

WASHINGTON (Reuters) - Kilmar Abrego Garcia, o homem erroneamente deportado de Maryland para El Salvador pelo governo Trump, foi levado de volta aos Estados Unidos para enfrentar acusações criminais de transporte de imigrantes ilegais dentro dos EUA, disse a procuradora-geral Pam Bondi nesta sexta-feira.

O retorno de Abrego Garcia marca uma reviravolta em um caso que se tornou emblemático para os críticos das políticas agressivas de imigração do Presidente Donald Trump, que o apontaram como um sinal de que o governo estava desconsiderando as liberdades civis em seu esforço para aumentar as deportações.

Abrego Garcia -- um salvadorenho de 29 anos cuja esposa e filho pequeno são cidadãos norte-americanos -- deve comparecer ao tribunal federal em Nashville na noite desta sexta-feira. Ele terá a chance de se declarar culpado ou inocente e contestar as acusações no julgamento.

Se for condenado, ele será deportado para El Salvador após cumprir sua sentença, disse Bondi. O governo Trump alega que Abrego Garcia era membro da gangue MS-13, acusação negada por seus advogados.

"O homem tem um passado horrível e eu pude ver uma decisão sendo tomada, trazê-lo de volta, mostrar a todos como esse cara é horrível", disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One, acrescentando que a decisão de trazer Abrego Garcia de volta partiu do Departamento de Justiça.

De acordo com a acusação, Abrego Garcia trabalhou com pelo menos cinco cúmplices como parte de uma rede de contrabando para trazer imigrantes para os Estados Unidos ilegalmente e depois transportá-los da fronteira com o México para outros destinos no país.

Abrego Garcia frequentemente pegava imigrantes em Houston e fez mais de 100 viagens entre o Texas e Maryland entre 2016 e 2025, diz a acusação.

Ele é acusado de transportar armas de fogo e drogas. De acordo com a acusação, um dos cúmplices de Abrego Garcia pertencente à mesma quadrilha estaria envolvido no transporte de migrantes cujo reboque de trator capotou no México em 2021, resultando em 50 mortes.

O advogado de Abrego Garcia, Simon Sandoval-Moshenberg, chamou as acusações criminais de "fantasiosas" e uma mistura de alegações.

"Tudo isso se baseia nas declarações de indivíduos que atualmente estão sendo processados ou estão em uma prisão federal", disse ele. "Quero saber o que eles ofereceram a essas pessoas."

Abrego Garcia foi deportado em 15 de março, mais de dois meses antes de as acusações serem apresentadas. Ele foi brevemente mantido em uma mega-prisão conhecida como Centro de Confinamento de Terrorismo, apesar da ordem de um juiz de imigração de 2019 que o impedia de ser enviado a El Salvador porque ele provavelmente seria perseguido por gangues.

Em uma coletiva de imprensa, Bondi disse que o presidente salvadorenho Nayib Bukele concordou em devolver Abrego Garcia após as autoridades norte-americanas apresentaram ao seu governo um mandado de prisão.

"O grande júri descobriu que, nos últimos nove anos, Abrego Garcia desempenhou um papel significativo em uma rede de contrabando de estrangeiros", disse Bondi em uma coletiva de imprensa.

O caso se tornou um símbolo da escalada de tensões entre o governo Trump e o Judiciário, que bloqueou várias das políticas do presidente. Mais recentemente, a Suprema Corte dos EUA apoiou a abordagem linha-dura de Trump em relação à imigração em outros casos.

Após seus advogados contestarem a deportação, a Suprema Corte dos EUA ordenou que o governo Trump facilitasse o retorno de Abrego Garcia, com a juíza liberal Sonia Sotomayor dizendo que o governo não havia citado nenhuma base para o que ela chamou de sua "prisão sem mandado".

A juíza distrital dos EUA, Paula Xinis, abriu uma investigação sobre o que o governo Trump fez, se é que fez, para garantir o retorno de Abrego Garcia, depois que seus advogados acusaram as autoridades de bloquear pedidos de informação, o que gerou preocupações entre os críticos de Trump de que seu governo desafiaria abertamente as ordens judiciais.

Em um processo judicial na sexta-feira, os advogados do Departamento de Justiça disseram a Xinis que o retorno de Abrego Garcia demonstrava que eles estavam cumprindo a ordem de facilitar seu retorno.

(Reportagem de Ryan Patrick Jones em Toronto, Sarah N. Lynch em Washington e Luc Cohen em Nova York; reportagem adicional de Nate Raymond em Boston, Tom Hals em Wilmington, Delaware e Trevor Hunnicut em Washington)