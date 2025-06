Dembélé e Barcola desfalcam França contra Alemanha na disputa pelo 3º lugar da Liga das Nações

Os atacantes franceses Ousmane Dembélé e Bradley Barcola foram descartados para a disputa pelo terceiro lugar da Liga das Nações da Uefa contra a Alemanha, em Stuttgart, no domingo, anunciou a comissão técnica dos 'Bleus' nesta sexta-feira (6).

Dembélé tem uma lesão no quadríceps esquerdo, enquanto Barcola "foi atingido no joelho direito e não está em condições de jogar no domingo", informou a comissão técnica de Didier Deschamps em um comunicado.

Os dois jogadores deixaram o centro de treinamento nesta sexta para retornar a Paris, confirmou a mesma fonte, e não serão substituídos no elenco.

Dembélé e Barcola, que conquistaram a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain no último sábado, devem disputar a Copa do Mundo de Clubes, que será realizada de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.

O PSG estreia no torneio no domingo, dia 15 de junho, contra o Atlético de Madrid.

Dembélé (56 jogos pela seleção, 7 gols) disputou 49 partidas nesta temporada pelo PSG, enquanto Barcola (14 jogos pela França, 2 gols) participou de 58 jogos do time parisiense.

O meio-campista Aurélien Tchouaméni, que desfalcou a equipe na derrota por 5 a 4 para a Espanha na semifinal da Liga das Nações de quinta-feira, participou do treino desta sexta-feira no pequeno campo de Bietigheim-Bissingen, ao norte de Stuttgart.

Este treino foi exclusivo para reservas e jogadores que atuaram apenas alguns minutos contra a seleção espanhola.

eba/kn/dr/iga/aam/am

© Agence France-Presse