De parças a inimigos: como a improvável relação Trump-Musk implodiu

Por Nandita Bose e Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - Quando Donald Trump se reuniu em particular com funcionários da Casa Branca na quarta-feira, houve poucos sinais de que o presidente dos EUA estava próximo de um rompimento público com Elon Musk, o empresário bilionário que o ajudou a conquistar um segundo mandato.

Duas autoridades da Casa Branca familiarizadas com o assunto disseram que Trump expressou na reunião confusão e frustração com os ataques de Musk à sua lei de impostos e gastos. Mas o presidente se conteve, disseram as autoridades, porque queria preservar o apoio político e financeiro de Musk antes da eleição de meio de mandato de 2026.

Na tarde de quinta-feira, o humor de Trump havia mudado. Ele não havia falado com Musk desde o início dos ataques e estava irritado com o que um assessor da Casa Branca descreveu como um discurso "completamente maluco" do CEO da Tesla no X, sua plataforma de mídia social.

Nesta sexta-feira, um funcionário da Casa Branca disse que Trump não está interessado em falar com Musk e que nenhum telefonema entre os dois homens está planejado para o dia.

Musk criticou o projeto de lei fiscal de Trump, considerando-o imprudente do ponto de vista das contas públicas e uma "abominação nojenta". Ele prometeu se opor a qualquer legislador republicano que a apoiasse. O projeto de lei atenderia a muitas das prioridades de Trump e, ao mesmo tempo, acrescentaria, de acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, US$2,4 trilhões à dívida pública de US$36,2 trilhões dos EUA.

Reservadamente, Trump chamou Musk de volátil. Na quinta-feira, ele disse à sua equipe que era hora de tirar as luvas.

Sentado ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz no Salão Oval, Trump disse aos repórteres estar "muito decepcionado" com seu ex-conselheiro. Musk rapidamente rebateu nas mídias sociais, e o vai-e-vem se desenvolveu a partir daí.

"A maneira mais fácil de economizar dinheiro em nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon", publicou Trump no Truth Social, seu site de mídia social. Em poucos minutos, Musk disse que talvez fosse a hora de criar um novo partido político e endossou uma publicação no X de Ian Miles Cheong, um proeminente apoiador de Musk e ativista de direita, pedindo o impeachment de Trump.

A profundidade do relacionamento Trump-Musk em seu auge não tinha precedentes em Washington -- um presidente em exercício concedendo a um CEO bilionário do setor de tecnologia acesso e influência dentro da Casa Branca e em todo o seu governo. Musk gastou quase US$300 milhões apoiando a campanha de Trump e de outros republicanos no ano passado.

Durante meses, Musk desempenhou o papel de insider e disruptor -- moldando as conversas sobre políticas públicas nos bastidores, amplificando a agenda de Trump para milhões de pessoas on-line e atacando a burocracia e os gastos federais por meio de seu autodenominado Departamento de Eficiência Governamental.

Na semana passada, Trump organizou uma despedida para Musk e declarou que "Elon realmente não está indo embora".

Agora, ele não apenas foi embora, mas se tornou um dos principais críticos. Horas após os comentários de Trump no Salão Oval, uma funcionária da Casa Branca expressou surpresa com a reviravolta de Musk. Isso "pegou o presidente e toda a Ala Oeste desprevenidos", disse ela.

Musk não respondeu aos e-mails que buscavam comentários sobre a deterioração das relações. Seu grupo de gastos do super PAC, America PAC, e a porta-voz Katie Miller não responderam às ligações e mensagens de texto com pedidos de comentários.

Em um comunicado, a Casa Branca classificou o rompimento como um "episódio infeliz de Elon", que estaria insatisfeito com o projeto fiscal "porque ele não inclui as políticas que ele queria".

DE ALIADOS A ADVERSÁRIOS

O rompimento entre Musk e Trump fez com que o preço das ações da Tesla despencasse 14% na quinta-feira e gerou incerteza entre os aliados de Trump no Congresso, que estão trabalhando para aprovar o monumental pacote de gastos ao qual os democratas e um pequeno número de republicanos se opõem. As ações da Tesla se recuperavam de perdas acentuadas na sexta-feira.

O rompimento pode remodelar o futuro dos dois homens. Para Trump, perder o apoio de Musk ameaça sua crescente influência entre doadores de tecnologia, público das mídias sociais e eleitores mais jovens do sexo masculino -- grupos importantes que agora podem ser mais difíceis de alcançar. Isso também pode complicar a arrecadação de fundos antes das eleições de meio de mandato do ano que vem.

Para Musk, os riscos são potencialmente ainda maiores. O rompimento pode intensificar o exame minucioso de suas práticas comerciais, o que poderia comprometer contratos com o governo e suscitar investigações regulatórias, o que poderia ameaçar os lucros de suas empresas.

A cisão já vinha ocorrendo há semanas, disseram os dois primeiros funcionários da Casa Branca ouvidos pela Reuters, mas o ponto de ruptura foi pessoal: a decisão de Trump de retirar a indicação de Jared Isaacman, o candidato escolhido por Musk para ser o administrador da Nasa.

"Ele não estava feliz" com o episódio Isaacman, disse um dos funcionários da Casa Branca sobre Musk.

Isaacman, empresário bilionário e aliado próximo de Musk, era considerado fundamental para o avanço da visão de Musk sobre exploração espacial e empreendimentos espaciais comerciais. Depois que sua indicação foi descartada, Isaacman postou no X: "Sou incrivelmente grato ao presidente Trump, ao Senado e a todos que me apoiaram".

A medida foi vista dentro do governo como uma afronta direta a Musk, disseram as duas autoridades, sinalizando uma perda de influência política e aprofundando o rompimento entre ele e a equipe de Trump.

Antes do episódio de Isaacman, os principais assessores da Casa Branca nos bastidores já haviam começado a limitar a influência de Musk -- diminuindo discretamente sua autoridade sobre as decisões de pessoal e orçamento. O próprio Trump reforçou essa mensagem no início de março, dizendo ao seu gabinete que os secretários do departamento, e não Musk, tinham a palavra final sobre as operações da agência.

Ao mesmo tempo, Musk começou a dar a entender que seu tempo no governo chegaria ao fim, ao mesmo tempo em que expressava frustração por não poder cortar gastos de forma mais agressiva.

Suas ameaças e reclamações sobre o projeto de lei de Trump ficaram mais altas, mas, dentro da Casa Branca, poucos acreditavam que elas alterariam seriamente o curso da legislação -- mesmo que alguns se preocupassem com as consequências das advertências de Musk para cortar gastos políticos nas eleições de meio de mandato, disseram os dois primeiros funcionários da Casa Branca.

Ainda assim, um quarto funcionário da Casa Branca descartou o impacto das palavras de Musk sobre o projeto de lei assinado pelo presidente.

"Estamos muito confiantes", disse ele. "Ninguém mudou de ideia." Mas a Casa Branca ficou perplexa com o fato de um relacionamento que, na semana passada, era celebrado no Salão Oval, ter sofrido uma reviravolta tão grande.

Só o tempo dirá se a ruptura pode ser reparada.