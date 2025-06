Criação de vagas de trabalho nos EUA deve ter desacelerado em maio

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos deve ter desacelerado consideravelmente em maio conforme as empresas enfrentaram a incerteza tarifária, mas provavelmente não o suficiente para que o Federal Reserve volte a cortar a taxa de juros tão cedo.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta sexta-feira, deve mostrar que a taxa de desemprego se manteve em 4,2% pelo terceiro mês consecutivo e que houve um sólido crescimento dos salários.

No entanto, as perspectivas para a economia são sombrias e economistas afirmam que a inconstância do presidente Donald Trump em relação às tarifas prejudicou a capacidade das empresas de planejar com antecedência.

"A economia está presa em uma situação de panela de pressão com temperatura crescente", disse Brian Bethune, professor de economia do Boston College. "As políticas tarifárias estão mudando diariamente, e o planejamento nesse ambiente claramente não é propício para qualquer contratação."

A expectativa é de que os EUA tenham aberto 130.000 vagas de empregos no mês passado, depois de 177.000 em abril, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas. Isso estaria abaixo da média de três meses de 155.000, mas acima dos cerca de 100.000 empregos por mês que, segundo economistas, são necessários para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.

As estimativas variaram de 75.000 a 190.000 empregos criados. Grande parte do crescimento do emprego este ano reflete o acúmulo de trabalhadores pelas empresas.

"As empresas aprenderam a lição de recessões passadas de que, se forem excessivamente proativas na demissão de funcionários ou na redução de investimentos em períodos de abrandamento econômico, pode ser difícil recuperar essas pessoas ou retomar os investimentos quando a economia se recuperar", disse Andrew Husby, economista sênior do BNP Paribas Securities. "Essa dinâmica continua em pleno vigor, e vemos um ambiente de continuação da baixa contratação e baixa demissão."

Economistas acreditam que esse cenário pode manter o banco central dos EUA em modo de espera até o final do ano. Os mercados financeiros esperam que o Fed mantenha sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50% neste mês, antes de retomar o afrouxamento em setembro.