Criação de vagas de emprego nos EUA desacelera em maio; taxa de desemprego segue em 4,2%

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos desacelerou em maio em meio às incerteza tarifárias, enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 4,2%, potencialmente dando ao Federal Reserve cobertura para adiar a retomada dos cortes na taxa de juros por algum tempo.

A economia dos EUA abriu 139.000 vagas no mês passado, após 147.000 em dado revisado para baixo em abril, informou o Escritório de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam criação de 130.000 postos, depois de 177.000 relatados anteriormente em abril. As estimativas variavam de 75.000 a 190.000 empregos. A taxa de desemprego permaneceu em 4,2% pelo terceiro mês consecutivo.

A economia precisa criar cerca de 100.000 empregos por mês para acompanhar o crescimento da população em idade ativa. Esse número pode diminuir, já que o presidente Donald Trump revogou o status legal temporário de centenas de milhares de imigrantes em meio a uma repressão à imigração.

Grande parte do crescimento do emprego este ano reflete o acúmulo de trabalhadores por parte das empresas em meio às reviravoltas de Trump em relação às tarifas, o que, segundo os economistas, prejudicou a capacidade das empresas de planejar com antecedência.

A oposição ao projeto de lei de corte de impostos e gastos de Trump por parte dos republicanos conservadores no Senado dos EUA acrescenta outra camada de incerteza para as empresas.

A relutância dos empregadores em demitir funcionários pode manter o banco central dos EUA em modo de espera até o final do ano. Os mercados financeiros esperam que o Fed deixe sua taxa de juros de referência inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% este mês, antes de retomar a política de afrouxamento em setembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)