Copa do Mundo de 2026: com Trump, una equação com várias incógnitas

Em meio a sua guerra comercial e sua política de fronteiras, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está gerando tensões com o Canadá e o México, co-anfitriões da Copa do Mundo que será realizada no próximo ano, além de uma dose de incerteza quanto à recepção de espectadores.

Em 2017, com a Estátua da Liberdade ao fundo, uma "candidatura conjunta" dos Estados Unidos, Canadá e México para o Mundial de 2026 foi apresentada com uma mensagem de paz e harmonia.

"Não acreditamos que o esporte possa resolver todos os problemas do mundo. Mas acreditamos que é um sinal muito positivo e um símbolo de unificação para os povos dos nossos três países", previu Sunil Gulati, diretor executivo da federação americana de futebol.

Oito anos depois, essas boas vibrações foram ofuscadas pela geopolítica, e a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA no final de 2024 lança uma sombra sobre certos aspectos dos preparativos para a primeira Copa do Mundo com 48 seleções.

Embora Trump tenha demonstrado seu comprometimento e relacionamento próximo com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, ele tem criticado repetidamente o Canadá e o México desde o início de seu segundo mandato na Casa Branca.

Ele tem variado desde o desejo de restringir o acesso de visitantes estrangeiros ao país até suas provocações, como querer tornar o Canadá o "51º estado" dos Estados Unidos.

"O relacionamento de longa data que tínhamos com os Estados Unidos, baseado na profunda integração de nossas economias e na estreita cooperação em segurança e defesa, acabou", respondeu o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

- "A tensão é boa" -

Questionado sobre o impacto que as tarifas impostas ao Canadá e ao México poderiam ter na Copa do Mundo, Trump respondeu que "a tensão é boa; torna as coisas mais interessantes".

No entanto, a guerra comercial iniciada pelo presidente americano já parece estar prejudicando o setor de turismo. Dados do governo preveem uma queda de 11,6% nas visitas em março de 2025, em comparação com março de 2024.

Andrew Zimbalist, professor de economia no Smith College em Northampton, Massachusetts, não prevê um "impacto significativo" no torneio.

"A menos que a situação política internacional se deteriore significativamente e um boicote em larga escala seja organizado, não prevejo um impacto significativo", disse à AFP o autor de "Circus Maximus: The Economic Gamble Behind Hosting the Olympics and the World Cup" ("A aposta econômica por trás da organização dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo").

- Uma experiência "sem problemas" para os torcedores -

Os editorialistas questionam o potencial impacto da postura linha-dura de Trump nas fronteiras sobre os futuros espectadores, já que visitantes da França, Alemanha, Austrália e Canadá tiveram a entrada negada recentemente ou foram submetidos a interrogatórios prolongados.

"Será que os torcedores de futebol realmente vão querer entrar no país agora, ser examinados pela polícia de fronteira simplesmente por falarem uma língua latina e correrem o risco de serem detidos?", questiona o Washington Post.

Para piorar a situação, o presidente dos EUA acaba de decretar uma "proibição de viagens" que restringe a entrada nos Estados Unidos a partir de segunda-feira a cidadãos de 12 países e impõe restrições a outros sete.

Isso se aplica principalmente ao Irã, que já se classificou, e potencialmente à Venezuela, que sonha com sua primeira Copa do Mundo. Segundo a Casa Branca, as seleções participantes do Mundial não serão afetadas.

A força-tarefa americana da Copa do Mundo, liderada por Trump, garantiu aos torcedores no mês passado que todos seriam bem-vindos e teriam uma "experiência tranquila em todas as etapas de sua visita".

"Queremos que eles venham, se divirtam, assistam aos jogos. Mas quando acabar, eles terão que ir embora", acrescentou o vice-presidente JD Vance.

Para o especialista em comunicação esportiva John Zerafa, o governo Trump terá que "dar um curto-circuito" no atual sistema de vistos e em suas longas demoras.

"Acredito que os Estados Unidos e o governo Trump farão o possível para tornar esse processo o mais tranquilo possível", disse Zerafa à AFP.

O especialista destacou a "dicotomia entre Trump e sua base MAGA (referindo-se ao slogan Make America Great Again): você deixa o mundo entrar em sua casa enquanto tenta mantê-lo fora".

