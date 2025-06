Governo Lula recebe na França certificação de país livre da febre aftosa

O presidente Lula (PT) recebeu hoje certificação da OMSA (Organização Mundial da Saúde Animal) de que o Brasil é um país livre de febre aftosa sem vacinação. O presidente está na França para uma série de agendas bilaterais.

O que aconteceu

Presidente exaltou trabalho de produtores de gado brasileiros. "Um dia histórico por merecimento de cada um que entendeu que a gente se a gente quer competir a gente tem que ser o melhor, a gente quer produzir a melhor carne, a mais saudável e a gente quer disputar os mercados do mundo inteiro com quem quer se seja", disse Lula após receber a certificação.

País foi reconhecido como área livre de circulação de febre aftosa em maio. A condição sanitária permite ao país acessar mercados mais exigentes e aumentar a confiança dos parceiros comerciais em relação à qualidade dos produtos de origem animal brasileiros. Na ocasião, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse se tratar do "início de um processo em que o Brasil troca de patamar com um grupo de elite sanitária mundial".

Lula disse também que o Brasil conquistou "respeito" mundial. "Durante muito tempo o Brasil foi tratado como um país insignificante. Ninguém respeita quem não se respeita, temos que fazer melhor, cada vez melhor. Não existe mais possibilidade de enganar ninguém", afirmou, ao defender a expansão comercial do país.

Ele também agradeceu o trabalho do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. "Está comprovado que a febre aftosa não circula e cabe a nós fazer com que ela não circule em nosso território", afirmou.

Lula também lembrou da conversa que teve ontem com o presidente francês, Emmanuel Macron sobre o acordo UE-Mercosul. Segundo ele, é necessário ampliar as relações comerciais entre os dois países. "Uma relação comercial é uma via de duas mãos". Macron, porém, aponta riscos no acordo que, no momento, não interessa à França.