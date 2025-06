Clube de Corrida UOL oferece descontos em provas e outros benefícios

É fã de corrida ou quer começar a praticar esse esporte que traz vários benefícios para a saúde física e mental? O UOL criou um serviço perfeito para você!

Agora, assinantes UOL têm direito ao Clube de Corrida UOL, que oferece descontos em provas de corrida de rua e outras vantagens exclusivas, como descontos em academias, lojas de calçados e equipamentos esportivos, suplementos e alimentação saudável. Clique aqui para assinar.

Até o fim do ano os assinantes terão desconto em pelo menos 11 eventos esportivos, organizados por empresas reconhecidas no mercado de corrida de rua, entre elas Iguana Sports e Vega Sports.

15% de desconto na Athenas Run Stronger

Quem está começando a correr agora ou busca evoluir no esporte já pode aproveitar o desconto especial de 15% para se inscrever na Athenas Run Stronger, segunda etapa de um dos principais circuitos de corrida do país. A corrida organizada pela Iguana Sports será realizada no dia 15 de junho e terá percursos de 6 km, 12 km, 18 km e 25 km. Faça aqui sua inscrição com 15% de desconto.

10% de desconto na Tricolor Run Night

Os amantes de corrida e futebol podem juntar a paixão pelos dois esportes e aproveitar o desconto de 10% na corrida Tricolor Run Night, organizada pela Vega Sports. Com percursos de 3 km, 5 km e 10 km, a prova será realizada no dia 12 de julho. A linha de chegada é na pista de atletismo dentro do Estádio do Morumbis, o que proporciona um momento especial para os torcedores do São Paulo.

Fique ligado na página do Clube de Corrida UOL, pois em breve serão divulgados descontos em outras provas.

Conteúdos e benefícios exclusivos

Os assinantes UOL ainda podem acessar conteúdos exclusivos sobre corrida, atividade física e alimentação saudável, como as colunas do treinador Fernando Guerreiro, da nutricionista e profissional de educação física Taise Spolti, da nutricionista Verônica Laino e o Guia do Supermercado.

E depois de terminar sua corrida, você pode aproveitar descontos em spas para relaxar e recuperar a musculatura.

Para ter acesso a todos esses benefícios do nosso Clube de Corrida, assine o UOL aqui.