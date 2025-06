Esta é a única cidade do Brasil onde o espiritismo é a maior religião

Palmelo, em Goiás, é o município com a maior proporção de pessoas espíritas no Brasil, de acordo com os resultados da amostra do Censo Demográfico de 2022, divulgados hoje.

O que aconteceu

Em Palmelo, 42,6% da população com 10 anos ou mais se identifica como espírita. A cidade, de 2.259 habitantes, manteve a mesma posição observada no Censo de 2010, quando o espiritismo já era o principal grupo religioso entre os moradores.

A cidade nasceu de um centro espírita. Em 9 de fevereiro de 1929, foi fundado o Centro Espírita Luz da Verdade, que atraiu pessoas em busca de tratamento espiritual e curas mediúnicas. Esse fluxo constante de visitantes e fiéis levou à formação do povoado que, em 1953, foi emancipado como município.

Liderança espiritual impulsionou o crescimento. Em 1936, Jerônimo Cândido Gomide, conhecido como Jeronymo Candinho, mudou-se para Palmelo. Discípulo de Eurípedes Barsanulfo, ele se tornou uma figura central na comunidade, promovendo a doutrina espírita e contribuindo para a construção de instituições como o Sanatório Eurípedes Barsanulfo.

O espiritismo moldou a identidade local. Palmelo é a única cidade brasileira formada a partir de um centro espírita, diferentemente de outras que se originaram em torno de igrejas católicas. Essa peculiaridade conferiu à cidade uma identidade religiosa distinta, com o espiritismo influenciando diversos aspectos da vida comunitária.

A fé atrai visitantes de todo o país. O Centro Espírita Luz da Verdade realiza atendimentos espirituais que atraem pessoas de diversas regiões em busca de cura e orientação. Com cerca de 350 médiuns voluntários, o centro também oferece atividades sociais, como escola espírita e abrigo para idosos, além de eventos como a Semana Espírita.

O respeito inter-religioso é uma marca da cidade. Apesar da predominância espírita, Palmelo abriga outras denominações religiosas, incluindo igrejas evangélicas e uma católica. A convivência pacífica entre diferentes crenças é destacada pelos moradores como um exemplo de tolerância e respeito mútuo.

O espiritismo no Brasil, segundo o censo

Entre os estados, a maior proporção de espíritas foi encontrada no Rio de Janeiro (3,5%). Além de Palmelo, os espíritas superavam 10% da população em 11 municípios, localizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A concentração dos que se declararam espíritas no Brasil está principalmente na Região Sudeste, com 2,7%.

O Censo de 2022 registrou um pequeno declínio na proporção da religião espírita em relação ao levantamento de 2010. A redução foi de 0,3 pontos percentuais. Além disso, a pesquisa revelou que a maioria dos fiéis espíritas é do sexo feminino: 60,6% do total.

Os espíritas também tiveram os melhores resultados relacionados à escolaridade. Eles apresentaram as menores taxas de analfabetismo (1,0%) e os menores percentuais de indivíduos sem instrução e com ensino fundamental incompleto (11,3%). Além disso, eles possuem o maior percentual de nível superior completo (48,0%), uma diferença de 29,6 pontos percentuais em relação ao total Brasil (18,4%) para o mesmo nível.