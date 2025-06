Chanceler da Alemanha busca mecanismo para compensar tarifas sobre carros após conversa com Trump

BERLIM (Reuters) - O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse nesta sexta-feira que buscará um acordo com os Estados Unidos segundo o qual os carros norte-americanos poderão ser importados para a Europa com isenção de impostos em troca de isenções de tarifas sobre o mesmo número de veículos exportados da região para o país.

Em um evento em Berlim, poucas horas depois de sua viagem a Washington para conversar com o presidente dos EUA, Donald Trump, Merz disse: "Temos que ver se podemos chegar a uma regra de compensação ou algo nesse sentido".

De acordo com dados da associação automobilística europeia Acea, cerca de 758.000 carros no valor total de 38,9 bilhões de euros foram exportados da Europa para os EUA, mais de quatro vezes mais do que na direção oposta.

As montadoras alemãs, principalmente a BMW e a Mercedes-Benz, operam grandes fábricas nos EUA e exportam volumes substanciais para outros mercados em todo o mundo, não apenas para a Europa.

Um dia antes, o presidente-executivo da Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, propôs um mecanismo semelhante pelo qual os carros norte-americanos poderiam ser importados para a Europa com isenção de taxas em troca de isenções sobre o mesmo número de veículos que as montadoras europeias exportam para os EUA.

"Concordamos que teremos dois representantes entre a Casa Branca e a chancelaria que agora conversarão intensamente entre si sobre as relações comerciais germano-americanas", acrescentou Merz.

No entanto, ele disse que as negociações comerciais com os EUA permanecem dentro da competência da União Europeia e que, ainda nesta sexta-feira, ele falará com a presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, para informá-la sobre o resultado de suas conversas com Trump.

A notícia vem depois que fontes disseram à Reuters no mês passado que a Mercedes-Benz e as rivais alemãs BMW e Volkswagen estavam em negociações com Washington sobre um possível acordo tarifário.

(Por Andreas Rinke)