Chanceler alemão diz que alguns parlamentares dos EUA "não têm ideia" da escala de rearmamento da Rússia

BERLIM (Reuters) - Alguns parlamentares norte-americanos não entendem a escala da campanha de rearmamento da Rússia, disse o chanceler alemão Friedrich Merz na sexta-feira, um dia depois de ter conversado com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca.

"Eu me reuni com alguns senadores no Capitólio e disse a eles que, por favor, olhassem para o rearmamento que a Rússia está fazendo", declarou Merz em uma conferência de negócios em Berlim.

"Eles claramente não têm ideia do que está acontecendo lá agora", disse ele, sem identificar os senadores.

A Rússia alterou as fábricas de defesa para a produção ininterrupta desde o início de sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e assinou acordos de armas com a Coreia do Norte e o Irã, levando as autoridades europeias a alertar que Moscou poderia em breve estar em posição de atacar o território da Otan.

A Rússia, que elevou seu orçamento de defesa para 2025 ao nível mais alto desde a Guerra Fria, nega qualquer intenção nesse sentido e diz que está realizando uma "operação militar especial" na Ucrânia para proteger sua própria segurança contra o que considera um Ocidente hostil.

Merz, um conservador que assumiu o poder em maio, é o mais recente líder europeu a visitar Trump na esperança de convencê-lo da necessidade de apoiar a Ucrânia contra a invasão da Rússia e continuar a ajudar a sustentar a segurança da Europa por meio da aliança da Otan.

Merz disse que ficou tranquilo com as palavras que Trump proferiu durante seu encontro público no Salão Oval, especialmente o "retumbante não" do presidente dos EUA a uma pergunta sobre se os Estados Unidos tinham planos de se retirar da Otan.

Os países europeus têm aumentado os gastos com defesa desde que a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia desencadeou o conflito mais sangrento do continente desde a Segunda Guerra Mundial.

