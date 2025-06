Centeno, do BCE, alerta para impacto deflacionário das tarifas dos EUA na zona do euro

LISBOA (Reuters) - As tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos terão um impacto deflacionário nas economias europeias e a taxa de inflação na zona do euro deverá se aproximar de 1% no início de 2026, disse o membro do Banco Central Europeu (BCE) Mario Centeno nesta sexta-feira.

"É provável que o ciclo de redução dos juros continue em 2025, mas não sabemos em que ritmo e isso será decidido em cada reunião", disse ele.

Centeno acrescentou que a economia da zona do euro continua frágil e já está sentindo "o impacto deflacionário" da política tarifária do governo Trump.

"A taxa de inflação (na zona do euro) está atualmente abaixo de 2% e essa tendência de queda se agravará até o início do próximo ano, quando se aproximará do nível perigoso de 1%, ou ligeiramente acima disso", disse ele em uma coletiva de imprensa. "Esse é um cenário que deve nos alertar", disse ele.

(Reportagem de Sergio Gonçalves)