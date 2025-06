STF entende que caso Zambelli merece resposta dura e rápida, diz professor

Há um consenso entre a maioria dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) de que o caso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), considerada uma foragida da Justiça brasileira, merece uma resposta dura e rápida, avaliou o professor de direito Fernando Neisser, da FGV (Fundação Getúlio Vargas), no UOL News, do Canal UOL.

Há uma unidade de todos ali [no STF] sobre o fato. Todos entendem que isso merece uma resposta dura e muito pronta, muito rápida. Fernando Neisser, professor

Hoje, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, rejeitar os recursos da deputada e do hacker Walter Delgatti Neto, condenados por invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O julgamento foi realizado no plenário virtual da Corte. Votaram o relator, Alexandre de Moraes, e Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia.

A decisão ocorreu dois dias depois de a parlamentar e ex-aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou ontem que viajou para os Estados Unidos, mesmo condenada pelo STF.

Em entrevista à rádio Auriverde, a deputada anunciou que tinha planos de sair dos Estados Unidos e se estabelecer na Europa. Zambelli possui cidadania italiana. O paradeiro oficial de Zambelli, no entanto, segue desconhecido. À Folha, o ex-apresentador da Jovem Pan Paulo Figueiredo disse que a deputada "já está bem e em segurança na Itália".

Ao Canal UOL, o jurista lembrou que Zambelli responde a ações tanto no STF quanto no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O caso da Zambelli é curioso porque ela responde, em paralelo a essa ação criminal, também a uma ação na Justiça eleitoral por abuso de poder, uso indevido dos meios de comunicação, o espalhamento da desinformação na campanha eleitoral.

E o TRE já a condenou à perda do cargo e à inelegibilidade. Esse caso já subiu ao TSE. E tudo aponta que deve ser mantida essa condenação.

A cassação de um deputado passa por um processo a depender de sua origem, o que levou a essa cassação. Quando você tem uma decretação da perda de mandato em decorrência de uma ação criminal, precisa passar por uma análise da Câmara dos Deputados. E aí pode haver um movimento político para poder preservá-la ou, ao menos, protelar esse afastamento definitivo.

Mas a cassação da Justiça Eleitoral é diferente, porque o diz é que ela obteve o mandato de forma ilegal, com uso da desinformação. Portanto, a perda de mandato é apenas comunicado à Câmara. Fernando Neisser, professor

