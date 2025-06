Cargill investe US$ 90 mi em novas tecnologias para unidade do Colorado

São Paulo, 6 - A Cargill está investindo quase US$ 90 milhões em automação e novas tecnologias em sua unidade de processamento de carne bovina em Fort Morgan, no Estado do Colorado, informou na quinta-feira, 5, a empresa.A Cargill disse em comunicado que as melhorias ocorrerão ao longo dos próximos anos e ajudarão a companhia a aprimorar a eficiência operacional, aumentar os rendimentos e tornar a unidade de Fort Morgan ainda mais segura e inclusiva para os funcionários. A empresa já investiu quase US$ 24 milhões em atualizações tecnológicas na unidade desde 2021.Uma das primeiras soluções automatizadas a serem implementadas na planta de Fort Morgan será o CarVe, tecnologia proprietária e patenteada da Cargill baseada em visão computacional. O CarVe mede o rendimento da carne vermelha em tempo real, ajudando a reduzir o desperdício."Agora, estamos tomando decisões no momento e aproveitando produtos que teriam sido perdidos", disse no comunicado Jarrod Gillig, vice-presidente sênior da divisão de carne bovina da Cargill na América do Norte. "Ao aplicar tecnologia inteligente ao problema, estamos obtendo mais carne de cada animal, reduzindo o desperdício e tornando a produção de proteína mais eficiente e sustentável do início ao fim."