Capital dos ateus? Esta é a cidade com mais pessoas sem religião no Brasil

A cidade de Chuí, no Rio Grande do Sul, é o município com a maior proporção de pessoas sem religião no Brasil, de acordo com os resultados da amostra do Censo Demográfico de 2022, divulgados hoje.

No Chuí, as pessoas sem religião atingiram a proporção de 37,8% da população com 10 anos ou mais de idade. A cidade manteve a posição que já havia sido registrada no recenseamento de 2010.

A cidade é conhecida por ficar no extremo sul do país. Famosa pela expressão "do Oiapoque ao Chuí", quando citamos a extensão territorial do Brasil, a cidade gaúcha abriga a administração municipal mais ao sul do país — embora o ponto mais extremo ao sul pertença a Santa Vitória do Palmar, a sede desse município vizinho está localizada mais ao norte dessa posição.

Chuí fica colada na gêmea uruguaia, Chuy. As duas cidades são conurbadas e funcionam praticamente como uma só: o que divide os dois territórios é uma longa avenida. Parte dos mais de 6.800 moradores do município brasileiro é de origem uruguaia.

Vendedor oferece bandeirinhas de Uruguai e Brasil na fronteira entre os dois países no Chuí, durante a Copa de 2014 Imagem: Junior Lago/UOL

Além dos uruguaios, Chuí tem uma população expressiva de árabes palestinos. A imigração para a cidade e para o estado do Rio Grande do Sul, como um todo, ocorreu a partir da Nakba, em 1948 — o êxodo forçado de cerca de 750 mil palestinos durante a criação do Estado de Israel e a Guerra Árabe-Israelense que se seguiu, e tem reflexos até os dias de hoje.

Essa diversidade de nacionalidades transformou o Chuí em uma das cidades mais internacionais do Brasil. De acordo com o Censo de 2010, aproximadamente 40% de seus habitantes nasceram fora do país, o que fez do município o que possui a maior proporção de estrangeiros em relação à população total no país.

A economia da cidade também é internacional. O comércio é a principal fonte de renda do município: com a proximidade com o Uruguai, muitos moradores do país vizinho são atraídos pelos produtos e pelos preços nas lojas e supermercados do lado brasileiro.

No cenário nacional, Roraima registrou a maior proporção de pessoas sem religião entre os estados, com 16,9%. Na distribuição por Grandes Regiões, os que se declararam sem religião estão mais presentes na Região Sudeste, com 10,5%.

Vale notar que, para o censo, nem toda pessoa sem religião é, necessariamente, ateia. O levantamento realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) tem três classificações: sem religião, ateu e agnóstico.