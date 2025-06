Cai para 10 casos de gripe aviária investigados; nenhum é em granja comercial

O Ministério da Agricultura investiga atualmente 10 casos suspeitos de influenza aviária em vários Estados do Brasil. Segundo atualização da Plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, feita às 19h desta sexta-feira (6), nenhuma das investigações ocorre em granjas comerciais. Os casos em andamento envolvem criações domésticas e aves silvestres.Entre as suspeitas em criações domésticas estão episódios envolvendo galinhas de subsistência nos municípios de Lábrea (AM), Castanhal (PA), Itaituba (PA), Campinápolis (MT), Novo Cruzeiro (MG) e Alegre (ES).Já entre os casos em aves silvestres, estão as investigações em Santo Antônio do Monte (MG), com um pombo; Mateus Leme (MG), com um cisne-negro; Belo Horizonte (MG), com uma coruja-orelhuda, e em Angra dos Reis (RJ), com um albatroz-de-sobrancelha. O Brasil já confirmou 171 casos de influenza aviária: 167 em animais silvestres (163 em aves e 4 em leões-marinhos), 3 em criações de subsistência e 1 em granja comercial, registrado em Montenegro (RS), em maio.Essas investigações são corriqueiras no sistema de defesa agropecuária nacional, já que a notificação é obrigatória. A influenza aviária de alta patogenicidade (vírus H5N1) é uma doença de notificação obrigatória imediata aos órgãos oficiais de defesa sanitária animal do País. Produtores rurais, técnicos, proprietários, prestadores de serviço, pesquisadores e demais envolvidos com a criação de animais devem notificar imediatamente os casos suspeitos da doença ao Serviço Veterinário Oficial (SVO). O Brasil já realizou mais de 2.500 investigações de suspeitas de gripe aviária desde maio de 2023, quando houve a primeira ocorrência em ave silvestre, segundo o Ministério da Agricultura.Até o momento, há apenas um caso confirmado de gripe aviária em granja comercial no País, em Montenegro, em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No total, o País já registrou 167 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 163 em aves silvestres e 4 em leões-marinhos), 3 focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e 1 em produção comercial.