Bolsonaro se hospeda com Tarcísio às vésperas de depoimento no STF sobre golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está em São Paulo nesta sexta-feira, 6, para se reunir com seus advogados de defesa antes de prestar depoimento na próxima semana ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na condição de réu no processo sobre a suposta tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022.

Ele desembarcou na capital paulista por volta das 14h25 após participar de um evento do PL Mulher em Brasília pela manhã.

Como é praxe quando vem à cidade, Bolsonaro ficará hospedado na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo e residência do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Um interlocutor de Tarcísio disse ao Estadão que os encontros de Bolsonaro com os advogados não acontecerão no Bandeirantes, uma mudança em relação a 2023, quando o ex-presidente teve reuniões no local para discutir a estratégia de defesa no caso das joias sauditas, revelado pelo Estadão em março daquele ano.

Segundo essa mesma fonte, Bolsonaro cumpre seus compromissos na capital paulista e só irá para o Bandeirantes mais tarde nesta sexta.

Moraes agendou para a iniciar a partir da próxima segunda-feira, 9, o interrogatório dos réus do "primeiro núcleo", grupo composto por oito pessoas acusadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado. Um deles é Bolsonaro. As audiências com os réus estão previstas para durar até o dia 13. O primeiro interrogado será o tenente-coronel Mauro Cid.

Em discurso no evento em Brasília, o ex-presidente convocou os apoiadores a assistirem o depoimento na semana que vem, que terá transmissão ao vivo.

"O que aconteceu em 2022, com toda a certeza, será falado por mim quando ao vivo estiver no Supremo, os cinco ministros na minha frente, e cobrando. Vale a pena assistir. Conto com a audiência de vocês. Não vou lá para lacrar, para desafiar quem quer que seja", discursou Bolsonaro.

"Eu parto agora para São Paulo. Um chamamento imprevisto, encontrar os advogados, até sábado. Para que nós possamos então melhor nos prepararmos para enfrentar desafios. Ninguém nos acuará. É hora da verdade. E ela se fará presente, no meu entender, para o bem desta nação", acrescentou Bolsonaro.

Tarcísio desmarcou uma reunião prevista para às 15h30 desta sexta-feira com o vice-governador, Felício Ramuth (PSD), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para tratar do projeto do novo Centro Administrativo do governo de São Paulo, que será construído na região central da capital.

O motivo do cancelamento, que partiu da gestão Tarcísio, não foi informado. As demais agendas do governador estão mantidas. Ele recebe às 18h a princesa Kako, do Japão, que será agraciada com a Ordem do Ipiranga, mais alta honraria concedida pelo Estado de São Paulo. No sábado, Tarcísio viaja a Indaiatuba e a Capivari para acompanhar as formaturas do primeiro ciclo do programa Caminho da Capacitação.

Tarcísio prestou depoimento na semanada passada na condição de testemunha de defesa de Bolsonaro e disse que o ex-presidente "jamais" falou em golpe. Bolsonaro é acusado de liderar uma trama para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o derrotou nas eleições de 2022.

"Jamais, nunca", respondeu o chefe do Executivo paulista ao ser questionado no STF se tomou conhecimento da intenção de Bolsonaro dar um golpe de Estado durante cinco visitas que fez ao aliado entre novembro e dezembro de 2022.

"Assim como nunca tinha acontecido durante meu período como ministro, nas visitas que eu fiz, em várias conversas, ele jamais tocou nesse assunto e mencionou qualquer tentativa de ruptura", continuou Tarcísio.