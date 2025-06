Bolsas de NY fecham em alta com payroll forte; S&P 500 toca 6.000 pontos

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 6, impulsionadas por um forte relatório de empregos nos Estados Unidos, que ajudou a aliviar preocupações sobre a saúde do mercado de trabalho. O S&P 500 atingiu os 6.000 pontos, enquanto as ações da Tesla tiveram recuperação parcial, em meio ao noticiário sobre troca de comentários entre o CEO Elon Musk e o presidente dos EUA, Donald Trump.

O Dow Jones subiu 1,05%, aos 42.762,87 pontos. O S&P 500 avançou 1,31%, para 6.000,36 pontos, superando os 6.000 pontos pela primeira vez desde fevereiro. O Nasdaq teve alta de 1,20%, aos 19.529,95 pontos. Os dados são preliminares.

A Tesla ganhou 3,82% nesta sexta, após despencar 14% na véspera por conta do embate público entre Musk e Trump. O bilionário deu sinais de que pretende esfriar o confronto, enquanto o presidente afirmou não ter interesse em retomar o diálogo.

A Microsoft subiu 0,6%, a US$ 470,38 por ação e reforçando sua posição como empresa mais valiosa dos EUA, com valor de mercado de US$ 3,476 trilhões.

A Broadcom, por sua vez, recuou 5% após forte rali pré-balanço. Apesar da queda, os resultados da empresa reforçaram o apetite por inteligência artificial, impulsionando papéis de rivais como Nvidia, Micron Technology e Palantir Technologies.

As ações da United Airlines e da American Airlines também avançaram no pregão, com altas de 4,83% e 4,53%, respectivamente, após a notícia de que ambas firmaram acordos para incorporar jatos supersônicos às suas frotas.

No radar macroeconômico, o relatório de emprego (payroll) indicou a criação de 139 mil vagas em maio, acima da projeção de 125 mil. Para a Capital Economics, o dado "não é tão bom quanto parece", mas mostra que as tarifas "têm tido pouco impacto negativo" até aqui.

No front comercial, Trump trouxe algum alívio ao anunciar que as negociações entre Estados Unidos e China devem acontecer na próxima semana, em Londres.

Na semana, o S&P 500 subiu 1,50%; o Dow ganhou 1,17% e o Nasdaq teve avanço de 2,18%.

*Com informações da Dow Jones Newswires