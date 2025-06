Bolsas da Europa operam estáveis e sinalizam cautela, à espera do payroll dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/06/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única e perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, à medida que investidores demonstram cautela antes da publicação de dados de emprego cruciais dos EUA.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,03%, a 552,04 pontos.

O relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, está no foco hoje, uma vez que pode mostrar o impacto da política tarifária do governo Trump no mercado de trabalho e ajudar a determinar a trajetória dos juros básicos americanos, que estão inalterados desde o fim do ano passado.

No meio da semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, dobrou as tarifas sobre importações de aço e alumínio, para 50%, intensificando as tensões comerciais.

Por outro lado, houve certo alívio após Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, conversarem sobre tarifas ontem.

Na Europa, pesquisa final mostrou que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,6% no primeiro trimestre ante os três meses anteriores, o dobro do que se estimava anteriormente. O varejo do bloco, no entanto, mostrou avanço de apenas 0,1% nas vendas de abril, bem menor do que o esperado. Na esteira dos dados, o euro foi à mínima do dia. Já na Alemanha, a produção industrial sofreu uma inesperada queda em abril.

Ontem, o Banco Central Europeu (BCE) reduziu suas principais taxa de juros pela oitava vez desde meados do ano passado, contrastando com a postura de manutenção do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA).

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,14%, enquanto a de Paris caía 0,06% e a de Frankfurt recuava 0,11%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,12%, 0,17% e 0,53%.

