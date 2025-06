BCE segue sem trajetória específica para juros e decide a cada reunião, diz dirigente

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Finlândia, Olli Rehn, defendeu que as decisões devem continuar sendo tomadas a cada reunião, sem se comprometer com uma trajetória específica para os juros. "Vamos reter todas as opções nas reuniões futuras", afirmou, em artigo publicado nesta sexta-feira, 6.

Rehn argumentou que há condições favoráveis para o crescimento da zona do euro, apesar das ameaças tarifárias dos EUA, mas ponderou que é necessário esperar até que a incerteza seja dissipada.

O dirigente notou que, desde o início do ano, os desdobramentos econômicos estão dominados pela política comercial protecionista e outras mudanças na postura americana. "Os efeitos sobre a inflação, contudo, são mais incertos", disse.