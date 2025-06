Argentina vence (1-0) em sua visita ao quase eliminado Chile nas Eliminatórias

Com várias ausências e a entrada de Lionel Messi no segundo tempo, a Argentina derrotou o Chile por 1 a 0 fora de casa nesta quinta-feira (5), pela décima quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, um resultado que distancia ainda mais a 'La Roja' do sonho de conquistar uma vaga no Mundial.

O atacante Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, marcou o único gol da partida aos 16 minutos, após receber um ótimo passe de Thiago Almada.

Os atuais campeões mundiais já estão classificados e lideram as Eliminatórias com 34 pontos, enquanto o Chile, último colocado com 10 pontos, já pode ser eliminado da Copa do Mundo na próxima terça-feira, quando visita a Bolívia.

Com quase todo o meio-campo fora por suspensão ou lesão, e com Messi no banco, a Argentina teve dificuldades para encontrar espaços nos minutos iniciais.

Mas, quando o jogo parecia bloqueado, uma bola de Almada foi aproveitada por "La Araña", que encobriu o goleiro Brayan Cortés e colocou a 'Albiceleste' na frente.

Embora sem levar muito perigo, o domínio da Argentina era sufocante. O Chile raramente ganhava a posse de bola, para desespero do veterano Alexis Sánchez, que repetidamente incentivava seus companheiros a avançarem e pressionarem.

- Chile desesperado -

Precisando de pontos, a seleção chilena atacou após o intervalo, criando diversas chances perigosas de empatar a partida.

Nem mesmo a entrada de Messi aos 57 minutos conseguiu fazer a 'Roja' recuar.

Apesar da pressão chilena, o tempo se esgotava, assim como a esperança da torcida que lotava o Estádio Nacional, que começou a gritar "Gareca vá embora, vá embora" contra o técnico Ricardo Gareca.

A última chance da 'La Roja' é contra a Bolívia, na terça-feira, em El Alto (4.150m de altitude), enquanto a Argentina recebe a Colômbia em Buenos Aires.

Mas mesmo com uma vitória sobre 'La Verde', o Chile pode ser eliminado da Copa do Mundo de 2026 se a Venezuela, que tem 15 pontos e está em sétimo lugar, vencer suas duas partidas.

- Estreia histórica de Mastantuono -

Com a classificação já garantida, o técnico argentino Lionel Scaloni aproveitou a oportunidade para escalar Franco Mastantuono, o mais jovem estreante em jogos oficiais pela seleção argentina, com 17 anos, 9 meses e 22 dias.

O talentoso atacante do River Plate entrou em campo aos 84 minutos, mostrando alguns lampejos que o fizeram brilhar pelo seu clube no Campeonato Argentino e na Copa Libertadores, e que chamaram a atenção do Real Madrid e de outros clubes europeus, segundo a imprensa.

Mastantuono superou Juan Sarnari, que disputou o Campeonato Pan-Americano de 1960 contra a Costa Rica, aos 18 anos, 1 mês e 22 dias.

O meia-atacante é o maior destaque do River Plate nesta temporada, com 4 assistências e 7 gols, um deles em uma cobrança de falta magistral no 'Superclásico' contra o Boca Juniors.

Escalações:

Chile: Brayan Cortes - Felipe Loyola (Marcelino Nunez 87'), Gabriel Suazo, Francisco Sierralta, Guillermo Maripan - Arturo Vidal (Javier Urzua 46'), Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro (Fabián Hormazabal 46') - Alexis Sánchez (Víctor Dávila 87'), Dario Osorio (Alexander Aravena 58'), Lucas Cepeda. Técnico: Ricardo Gareca.

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Leonardo Balerdi (Facundo Medina 79'), Nicolás Tagliafico - Giuliano Simeone (Juan Foyth 84'), Rodrigo De Paul, Nicolas Paz (Lionel Messi 57'), Exequiel Palacios, Thiago Almada (Franco Mastantuono 84') - Julián Álvarez (Ángel Correa 80'). Técnico: Lionel Scaloni.

© Agence France-Presse