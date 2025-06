Apesar de imagens de conexão, na prática Lula não convence Macron sobre acordo comercial

A imprensa francesa desta sexta-feira (6) comenta a fala do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva que pediu ao presidente francês Emmanuel Macron, na quinta-feira (5), para "abrir o seu coração" a respeito do acordo com o Mercosul, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e a América Latina ao qual Paris é contra.

O canal BFM TV enfatiza que Lula, durante visita de Estado a Paris, pressiona Emmanuel Macron para não "bloquear" o acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul. Enquanto o portal FranceInfo destacou a resposta de Macron que afirma que "os países do Mercosul não estão no mesmo nível regulatório" da Europa.

Paris se opõe ao acordo, ao contrário de outros países europeus, como Alemanha e Espanha. <

"Esse acordo é bom para muitos setores neste momento estratégico, mas representa um risco para a agricultura dos países europeus", justificou Emmanuel Macron.

O jornal Le Parisien apota outro lado da visita de Estado de Lula à França e afirma que o presidente francês Emmanuel Macron faz o papel de "diplomata" com uma grande aposta: o possível reconhecimento do Estado palestino.

Leia tambémLula recebe lenço palestino ao chegar a Paris e adota o símbolo em gesto político

A publicação descreve uma intensa sequência de encontros diplomáticos pelo presidente francês nas últimas semanas e descreve encontros diplomáticos do francês em Roma, no começo da semana, para uma reaproximação franco-italiana com Giorgia Meloni, também o jantar nesta quinta-feira no Palácio do Eliseu em homenagem à Lula, além de uma série de cúpulas.

Le Parisien cita ainda a Cúpula dos Oceanos, na próxima segunda-feira em Nice, região dos Alpes-Marítimos, tema que também foi edição especial do jornal de esquerda Libération, na qual Lula e mais de 50 chefes de estado e de governo estarão presentes. A proteção dos oceanos é uma questão de urgência, dada a decisão de Donald Trump, em abril, de promover a extração em larga escala de minerais das profundezas do oceano.