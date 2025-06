Gates e DiCaprio: além de Trump, quem já apareceu envolvido com Epstein

Após romper laços com Donald Trump, Elon Musk lembrou que o presidente dos EUA estava na lista de pessoas ligadas ao empresário Jeffrey Epstein, envolvido em casos de prostituição e exploração de menores, e que morreu na prisão em 2019. Além do republicano, políticos e artistas famosos também são listados.

Relação entre Trump e Epstein

Documentos judiciais do caso Epstein vieram à tona em janeiro de 2024 e causaram uma onda de acusações contra artistas de Hollywood e políticos. Alguns nomes conhecidos, de fato, são mencionados, mas isso não significa que as pessoas em questão tenham sido "clientes" do criminoso sexual ou que tenham cometido algum crime.

Donald Trump aparece, mas não é acusado formalmente de crime algum. Seu nome foi revelado em registros de voos do avião de Epstein, com quem costumava viajar durante a década de 1990. As viagens do jato particular foram colocadas em meio às provas do julgamento de Ghislaine Maxwell, ex-noiva e amiga de Epstein — sentenciada a passar 20 anos na prisão por ajudá-lo nos abusos sexuais.

Trump e Epstein costumavam frequentar os mesmos círculos sociais, voavam juntos de Nova York para Palm Beach, frequentavam clubes de dança e jantavam na mansão de Epstein em Manhattan. ''Conheço o Jeff há 15 anos. Um cara incrível'', disse o presidente à New York em 2002. ''Dizem até que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu, e muitas delas são mais jovens'', acrescentou.

Donald Trump e Jeffrey Epstein em 1992 durante festa na mansão do então empresário e atual presidente dos Estados Unidos Imagem: Reprodução/Netflix

Os dois já estiveram em uma festa privada com mais de 20 garotas. Em 1992, um empresário da Flórida, chamado George Houraney, providenciou a viagem de 28 meninas e, depois, descobriu que os únicos participantes seriam Trump e Epstein. O relato foi dado por ele ao New York Times.

O republicano se distanciou de Epstein após sua prisão. "Eu não era fã", disse ele aos repórteres em julho de 2019. "Tive um desentendimento com ele há muito tempo." A imprensa americana diz que os dois se tornaram rivais em 2004, quando passaram a competir para comprar propriedades em Palm Beach. O motivo da suposta desavença, no entanto, não foi revelada.

Quem mais foi citado

Bill Gates, criador da Microsoft, foi associado a Epstein devido a uma série de encontros entre os dois. Em 2021, no entanto, ele disse que foi um ''grande erro'' se socializar com o criminoso. "Tive vários jantares com ele com a esperança de que pudesse materializar o que disse sobre arrecadar bilhões para a filantropia'', argumentou. Gates também não foi acusado de crime.

O príncipe Andrew, que já respondeu a um processo de abuso sexual relacionado ao caso Epstein, é citado algumas vezes nos documentos. Há alegações de que o empresário forçou uma menor de idade a ter relações sexuais com o príncipe inglês na casa da socialite Ghislaine, em Londres, e na ilha privada do magnata. Em outro depoimento, Johanna Sjoberg, uma das supostas vítimas de Epstein, diz que Andrew apalpou seu seio. Ele sempre negou os atos e chegou a um acordo, em 2022, com a mulher que o acusava, Virginia Giuffre. O caso foi encerrado.

Prince Andrew, a vítima Virginia Roberts Giuffre e Ghislaine Maxwell, que seria cúmplice de Jeffrey Epstein Imagem: Divulgação/Netflix

Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Cate Blanchett, Bruce Willis, Kevin Spacey, George Lucas e Naomi Campbell são citados brevemente e não são acusados. Alguns dos artistas foram citados por Johanna, que diz ter ouvido Epstein "se gabar" de ter contato com alguns dos atores. Não há nenhuma indicação, porém, que eles tenham qualquer envolvimento nos crimes de Epstein. Campbell aparece em algumas fotos com Epstein e, em 2019, admitiu que "socializou ocasionalmente" com o bilionário, mas que não era próxima dele e que suas ações eram "indefensáveis".

Bill Clinton também foi mencionado nos autos, mas sem qualquer indício de ilegalidade da sua parte. Conforme os registros, Johanna testemunhou que Epstein disse uma que o ex-presidente dos EUA ''gostava de meninas jovens''. Em 2019, Clinton afirmou que fez viagens a bordo do jato de Epstein e que elas tinham fins ''humanitários e filantrópicos''.

Já o olheiro de modelos francês Jean Luc-Brunel é alvo de várias acusações. Virginia declarou que era mandada por Ghislaine para vários lugares para transar com o homem. Além disso, documentos apontam que o olheiro oferecia trabalhos de modelo para jovens pobres, mas depois as oferecia para seus amigos, "especialmente Epstein". Em outros testemunhos, uma jovem diz que foi obrigada a assistir Brunel, Ghislaine e Epstein abusando de meninas menores de idade. Jean Luc-Brunel foi preso em 2020 e cometeu suicídio em sua cela em 2022.

Um retrato de Ghislaine Maxwell pendurado no banheiro da casa de Epstein na Flórida Imagem: US ATTORNEY'S OFFICE SDNY

Ilha Little St. James, que era de Jeffrey Epstein Imagem: GettyImages

O que é o caso Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein foi preso pela primeira vez em 2008 e recebeu uma sentença de 13 meses. Os pais de uma menina de 14 anos denunciaram à polícia que Epstein havia abusado sexualmente da garota em sua mansão. Fotos de meninas na casa dele também revelaram outras possíveis vítimas. Ele se livrou da prisão perpétua fechando um polêmico acordo que o levou à prisão e fez com que fosse registrado na lista federal de criminosos sexuais. Na época, ele podia sair da prisão para trabalhar seis dias por semana.

Ele foi preso novamente em julho de 2019 acusado de tráfico sexual. As acusações apontavam para uma rede de tráfico de dezenas de meninas, com exploração e abuso sexual. Ele se declarou inocente e sempre negou as acusações. Muitas dessas jovens foram aliciadas por Ghislaine.

Epstein foi encontrado morto em sua cela em agosto daquele ano. O médico legista confirmou que ele cometeu suicídio.