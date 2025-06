Ações dos EUA sobem com dados de empregos e possível reunião com China; Tesla se recupera

Por Saeed Azhar e Kanchana Chakravarty e Sukriti Gupta

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira, depois que dados de empregos melhores do que o esperado acalmaram preocupações com a economia norte-americana, enquanto a Tesla se recuperou de algumas perdas, após uma queda acentuada na sessão anterior, e papéis de tecnologia continuaram subindo.

Investidores comemoraram notícias que citam o presidente Donald Trump dizendo que três autoridades do seu gabinete se reunirão com representantes da China em Londres, em 9 de junho, para discutir um acordo comercial.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,02%, para 5.999,66 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 1,18%, para 19.526,12 pontos. O Dow Jones avançou 1,04%, para 42.759,82 pontos.