8/1: Moraes vota por condenar homem que agrediu PMs a 17 anos de prisão

Do UOL, em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou por condenar a 17 anos de prisão um réu acusado de agredir policiais militares nos atos do 8 de Janeiro.

O que aconteceu

O caso de José Adriano Diduch começou a ser julgado hoje pela Primeira Turma do STF. Os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino têm até 13 de junho para apresentar os votos no plenário virtual.

Moraes votou pela condenação do réu por cinco crimes. Ele responde por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Além da prisão, ministro determinou 100 dias-multa no valor de um terço do salário mínimo. Também condenou Diduch a pagar indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.

O réu foi baleado na perna por policiais nos atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), ele iniciou luta corporal com PMs e desferiu golpes nos agentes com uma barra de ferro e um pedaço de pau.

Diduch foi identificado a partir de vídeos gravados por ele mesmo e publicados nas redes sociais. "Olha onde eu tô. Ó lá, o STF já era, tudo quebrado. Eu avisei. Então, o poder não se ganha, se toma", disse em uma das gravações.

Para Moraes, Diduch teve "intensa participação" nos atos antidemocráticos. "No que diz respeito ao caso dos autos, não há dúvidas de que o réu aderiu ao propósito de abolir o Estado Democrático de Direito e depor o governo legitimamente constituído", declarou o ministro.

Defesa afirma que Diduch permaneceu na manifestação por apenas cerca de 30 minutos. Também argumentou que a investigação não foi capaz de concluir se ele agrediu os policiais.

Primeira Turma iniciou julgamento de outros casos no plenário virtual hoje. Durante a tarde, Moraes também votou contra um recurso apresentado pela defesa de Débora Rodrigues, cabeleireira condenada a 14 anos de prisão por participação nos atos golpistas do 8 de Janeiro.