Zambelli não é intocável por ter cidadania, diz deputado italiano

O fato de a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) possuir cidadania italiana não a torna imune às leis e ao acordo de extradição entre o país europeu e o Brasil, afirmou o deputado italiano Angelo Bonelli em entrevista ao UOL News hoje.

Segundo Paulo Figueiredo, influenciador e ex-apresentador da Jovem Pan, Zambelli "está bem e em segurança na Itália". Condenada a dez anos de prisão, a parlamentar revelou ter deixado o país. Ontem, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva da deputada e pediu a inclusão do nome dela na lista da Interpol.

Há uma obrigação. Se Zambelli chegou à Itália e não comunicou à polícia onde ela mora, já há um primeiro problema com a lei italiana.

Eu apresentei uma pergunta ao ministério das Relações Exteriores para saber se o governo italiano pretende aplicar o acordo de extradição entre a Itália e o Brasil. Zambelli não é intocável, como ela falou, por ter a cidadania italiana. Ela também tem um passaporte brasileiro.

Na próxima semana, o governo italiano vai me comunicar qual é a posição dele sobre essa questão. Fico muito preocupado. Angelo Bonelli, deputado italiano

Líder do Movimento Europa Verde e da Aliança Verde e de Esquerda, Bonelli cobrou o governo italiano sobre o caso e solicitou que o país colabore com a Interpol. O parlamentar ressaltou que a proximidade política entre a primeira-ministra Giorgia Meloni e bolsonaristas não assegura a Zambelli a possibilidade de escapar de uma eventual extradição.

Há uma proximidade, mas não uma possibilidade de permitir um asilo político que não é previsto juridicamente na Constituição italiana. Zambelli foi condenada a dez anos [de prisão] no Brasil por um crime muito grave.

A primeira questão que o governo italiano deve me dizer é responder se pretende aplicar o acordo de extradição. O povo italiano não quer transformar a Itália em um paraíso de criminosos ou de golpistas .

É uma vergonha. Ninguém é intocável. Se Zambelli chegar à Itália com essa postura, não é bem-vinda para o povo italiano. O governo italiano precisa rapidamente dar uma resposta se pretende aplicar o acordo de extradição. Angelo Bonelli, deputado italiano

