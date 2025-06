Zambelli gastou R$ 70 mil de verba pública para visitar o marido no Ceará

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) gastou R$ 70,4 mil da cota parlamentar, entre janeiro de 2023 e maio de 2025, para visitar o marido, coronel Aginaldo Oliveira, no Ceará. Ela fugiu do Brasil após ser condenada no STF. O marido a acompanhou.

O que aconteceu

Levantamento do UOL aponta 72 viagens de Zambelli com destino ao aeroporto internacional de Fortaleza com uso de verba pública. Oliveira, marido da deputada, era secretário municipal de Segurança Pública de Caucaia (CE). O coronel se afastou do cargo até junho para acompanhar a parlamentar na viagem após ela ser condenada a dez anos de prisão e perda de mandato por contratar um hacker para invadir o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Deputada justifica viagens com "projeção nacional". Ela respondeu, em nota via assessoria, que "possui residência no Ceará e é uma parlamentar com abrangência nacional, participando de uma série de eventos em todo o Brasil".

Maior gasto da deputada foi em 2024, quando Oliveira foi candidato à Prefeitura de Caucaia. Neste ano, a parlamentar viajou 34 vezes para o Ceará e gastou R$ 34 mil com passagens aéreas. O coronel, no entanto, ficou em último na disputa, com 23 mil votos.

Cota parlamentar é a verba pública que a Câmara dos Deputados disponibiliza para o exercício do mandato. O valor pode ser utilizado para pagar aluguel de escritório de apoio, passagens aéreas, alimentação, aluguel de carro, combustível, entre outras. O montante é diferente para cada estado por conta do preço das passagens aéreas da base do deputado até Brasília. Em São Paulo, estado eleitoral de Zambelli, o valor é R$ 42,8 mil.

Deputada pediu reembolso dos valores pagos nas passagens. Parlamentares podem pagar os bilhetes diretamente nas companhias aéreas e, depois de apresentar a nota fiscal, pedir o ressarcimento do montante gasto. Apesar de não ter uma fiscalização sobre os destinos, as regras da Câmara estabelecem que os bilhetes devem ser utilizados para o exercício do mandato.

Deputados também têm direito a até oito passagens aéreas por mês para deslocamento entre seu estado e Brasília. O benefício é além do valor da cota parlamentar e permite que o deputado desembarque até em um aeroporto próximo à sua residência mediante autorização da Câmara.