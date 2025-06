Zambelli é a sétima brasileira na lista da Interpol; veja as procuradas

O nome de Carla Zambelli (PL-SP) foi incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol, após um pedido do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A deputada é a sétima brasileira na lista da organização.

Brasileiras procuradas

Carla Zambelli, 44 anos. A deputada foi condenada a dez anos de prisão e à perda de mandato por ter invadido o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A decisão foi por unanimidade na Primeira Turma do STF — segundo a denúncia, Zambelli contratou um hacker para inserir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. Ontem, ela teve a prisão preventiva decretada.

Heloísa Gonçalves, a "Viúva Negra", 75 anos. A advogada foi sentenciada a 18 anos de prisão pelo assassinato de um dos seus cinco companheiros, o coronel Jorge Ribeiro, em 1992, no Rio de Janeiro. Ela foi julgada à revelia (quando o réu é comunicado do processo e não comparece para se defender). Seus advogados alegaram que não consideravam o júri válido. A condenação aconteceu em agosto de 2011. Os outros quatro companheiros dela morreram de forma suspeita entre 1971 e 1993. Heloísa herdou mais de R$ 100 milhões dos maridos, segundo estimativa das autoridades.

A advogada Heloísa Borba Gonçalves, conhecida como "Viúva Negra", é procurada pela Interpol nos EUA por crimes cometidos no Brasil Imagem: Interpol

Maria Jussara Ferreira Santos, 52 anos. É investigada por envolvimento nas mortes de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, ambos da alta cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital). Segundo o MP do Ceará, Santos cuidou da logística e garantiu suporte para o crime. Além disso, foi sentenciada a 18 anos de prisão pelo assassinato do coronel Jorge Ribeiro, em 1992, no Rio de Janeiro.

Thaynara Caroline Pereira dos Santos, 28 anos. A jovem entrou para a lista da Interpol por associação ilícita de fraude de cartões de crédito de terceiros.

Marcia Liziane Costa Vieira, 39 anos. A mulher nascida em Santana do Livramento (RS) é procurada por furto.

Rosirene Vieira, 49 anos. Vieira, que nasceu em Campo Mourão (PR), é procurada por envolvimento no tráfico internacional de drogas.

Silvana Seidler, 58 anos. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, Seidler matou a própria filha de 7 anos. Ela foi condenada pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver e está foragida desde a data do crime, em 2015.

Brasileiras procuradas pela Interpol Imagem: Reprodução/Interpol

*Com informações de matéria publicada em 06/04/2025