Visita de Lula à França busca reforçar aliança entre Norte e Sul global

Os jornais franceses desta quinta-feira (5) analisam a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França. O líder brasileiro é recebido para uma visita de Estado de dois dias, seguida da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, em Nice.

O jornal econômico Les Echos destaca que o bom relacionamento de Lula com o presidente francês Emmanuel Macron, que esteve duas vezes no Brasil no ano passado, é uma oportunidade para ambos encontrarem uma saída às medidas protecionistas dos Estados Unidos.

"Os dois países buscam uma aliança entre o Norte e o Sul, diante de um mundo cada vez mais fragmentado, onde o multilateralismo é desafiado".

Ao mesmo tempo, segundo a reportagem, Brasil busca avanços no Acordo Comercial entre a União Europeia e a o Mercosul, "apesar da contrariedade da França em relação ao assunto". Além disso, Lula procura mostrar "o bom momento do Brasil para atrair investidores".

O jornal católico La Croix destaca que "após anos particularmente tensos entre Brasília e Paris, durante o governo Bolsonaro, esta primeira visita de Estado de um presidente brasileiro à França desde 2012 marca o aprofundamento das relações entre os dois países".

A publicação aponta quatro áreas principais de negociação: questões bilaterais, cooperação transfronteiriça na Guiana, grandes desafios globais e crises internacionais.

Esta visita também faz parte da agenda da temporada França-Brasil, com uma série de eventos culturais programados, lembra o texto. Outro tema crucial é a proteção da Amazônia e do meio ambiente, em vistas à preparação da COP30 em Belém.

Guerra na Ucrânia

O canal de informações France24 aborda as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, lembrando que o Brasil ocupará a presidência rotativa do bloco dos BRICS.

A França conta com a mobilização do Brasil, que reconheceu o Estado Palestino em 2010, para impulsionar uma solução política para o conflito israelense-palestino.

Em relação à Ucrânia, a França espera contar com o Brasil para fomentar a paz e o diálogo. O Brasil continua mantendo boas relações com a Rússia e Lula esteve em Moscou, em 9 de maio, para as comemorações da vitória sobre a Alemanha nazista, onde foi recebido pelo presidente russo, Vladimir Putin.