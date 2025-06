Visa lança nova instituição de pagamentos no Brasil com foco inicial em Open Finance

Em mais um passo para diversificar sua atuação além dos cartões, a Visa Inc anunciou nesta quinta-feira, 5, a criação da Visa Conecta, uma nova empresa no Brasil voltada à soluções digitais de movimentação financeira. O foco inicial da nova instituição de pagamento é o Open Finance e a Iniciação de Pagamentos via Pix.

A principal aposta é oferecer uma experiência de pagamento simplificada, eliminando a necessidade de redirecionamento para aplicativos bancários. A solução permitirá que consumidores façam transferências via Pix com apenas um clique, após um vínculo inicial com sua conta bancária.

Para o diretor executivo da Visa Conecta, Leonardo Enrique Silva, a expectativa é de que o modelo melhore as taxas de conversão no e-commerce e traga mais comodidade ao usuário final. "A empresa nasce como um hub para o desenvolvimento de negócios que vão além dos trilhos tradicionais do cartão", afirma.

A Visa Conecta é parte do grupo global Visa Inc, que também controla a operação da Visa no Brasil. Com uma estrutura apartada e governança específica, a nova companhia conta com um CNPJ único devido à exigências regulatórias do Banco Central.

A licença para a Visa Conecta ser uma iniciadora de transação de pagamento (ITP) foi submetida em novembro de 2024. Agora, Silva acredita que o funcionamento dos serviços de iniciação de pagamentos para os consumidores comece em setembro. Mas, enquanto a empresa aguarda a autorização do BC, o solução é oferecida através da licença do seu parceiro, a Celcoin, além de construir com este apoio a conectividade do ecossistema do Open Finance.

Com presença em mais de 200 países, a Visa Inc tem investido globalmente em tecnologias que permitam pagamentos mais rápidos, seguros e integrados. O lançamento da Visa Conecta reforça essa ambição e posiciona a empresa americana como protagonista da transformação digital do sistema financeiro no Brasil.