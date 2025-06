Vale inicia testes para desenvolver caminhão off-road movido a etanol e diesel

A Vale, em parceria com a Cummins e a Komatsu, iniciou o comissionamento de uma célula de testes de etanol para desenvolver um caminhão do tipo off-road movido a etanol e diesel. O projeto visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa e faz parte do programa Dual Fuel para adaptar os motores a diesel já instalados nos caminhões da Komatsu para poder operar com uma mistura dos dois combustíveis.

Os caminhões serão os primeiros veículos de tal porte, capazes de transportar de 230 a 290 toneladas de minério, a funcionar com etanol.

O objetivo é que os veículos possam utilizar até 70% de etanol na mistura, o que diminuiria em 70% as emissões de CO2.

Os testes no motor QSK60 devem seguir no laboratório até 2026, quando se iniciam os testes de campo. Dentre os equipamentos de mineração, os caminhões são os que mais consomem diesel.

"As mineradoras que utilizam combustíveis alternativos podem usar sua infraestrutura existente e aproveitar sua frota, instalações e equipe atuais", destaca Luke Mosier, líder do programa de inovação da Cummins.