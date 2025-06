Vale e Cummins avançam em testes para caminhões de grande porte movidos a diesel e etanol

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale informou que sua parceira de soluções de energia Cummins iniciou novos testes nos Estados Unidos para desenvolver um caminhão fora de estrada movido a etanol e diesel.

Anunciado em 2024 pela Vale, o programa "Dual Fuel" busca adaptar motores a diesel existentes nos caminhões fora de estrada da Komatsu, também parceira no projeto, para operar com uma mistura de etanol e diesel, reduzindo emissões de gases de efeito estufa.

A previsão é que os testes de bancada do motor QSK60 ocorram o próximo ano, na fábrica de motores da Cummins em Seymour, Indiana (EUA). Em 2026, devem ser iniciados testes de campo nas instalações da Komatsu, no Arizona (EUA).

Com o projeto, as companhias planejam que caminhões da Komatsu que transportam de 230 a 290 toneladas de minério sejam os primeiros veículos desse porte a funcionar com etanol no tanque, com até 70% do biocombustível na mistura.

"Seguimos avançando em nossos projetos de descarbonização, reforçando o compromisso da Vale com o tema", disse em nota o vice-presidente executivo de Operações da Vale, Carlos Medeiros.

"O etanol é um insumo prioritário para alcançar nossa meta de reduzir o uso de diesel em nossas operações, mantendo a confiabilidade e a excelência operacional."

A Vale explicou que a nova célula de testes da Cummins acomoda uma "ampla" gama de motores de alta potência -- com tanques de combustível de 38 a 95 litros de capacidade -- e "garantem uma transição perfeita de uma variedade de tipos de combustíveis alternativos para diversos cenários de teste".

O projeto é uma das importantes apostas da Vale em curso para cumprir sua meta de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa de escopo 1 e 2 em 33% até 2030. Isso porque o caminhão de transporte é um dos maiores consumidores de diesel e, portanto, um grande emissor de gases de efeito estufa dentre os equipamentos de mineração.

Segundo a Vale, a escolha do etanol como alternativa ao diesel se justifica pelo fato de já ser um combustível amplamente adotado no Brasil, com uma rede de abastecimento estabelecida.

