UE lança ferramenta para monitorar importações e prevenir desvios comerciais prejudiciais

A Comissão Europeia criou uma nova ferramenta de vigilância para ajudar a proteger a União Europeia contra picos repentinos e potencialmente disruptivos nas importações.

O sistema visa prevenir o desvio comercial prejudicial, que ocorre quando uma quantidade significativa de mercadorias que não podem entrar em outros mercados devido a tarifas elevadas e outras restrições é redirecionada para a UE.

A ferramenta de vigilância permitirá à comissão identificar rapidamente esses picos de importação e tomar medidas antecipadas e eficazes para proteger o mercado da UE de impactos adversos, segundo a comissão.

Uma primeira série de análises publicada pelo braço executivo do bloco na quinta-feira mostrou que as importações de alguns eletrodomésticos e interruptores aumentaram mais de 60% em comparação com o ano passado, enquanto os preços caíram, informou a Bloomberg.

As remessas de robôs industriais triplicaram e os preços caíram mais de um terço. As importações de alguns produtos siderúrgicos, que foram afetados pelos impostos mais pesados do presidente dos EUA, Donald Trump, aumentaram mais de 200% e tiveram uma queda de 55% nos preços ante o mesmo período do ano anterior. Tendências semelhantes se repetem em muitos outros itens, incluindo produtos químicos, eletrônicos e têxteis.