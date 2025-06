Trump proíbe a entrada de cidadãos de 12 países nos EUA

Do UOL

Donald Trump anunciou ontem a proibição da entrada nos EUA de cidadãos de 12 países, quase todos da África ou do Oriente Médio: Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen.

Outros sete países sofrerão restrições mais rigorosas: Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. A medida entra em vigor na segunda-feira.

"Devo agir para proteger a segurança e o interesse nacional dos Estados Unidos e de seu povo", disse Trump.

A iniciativa foi criticada por entidades de defesa dos direitos humanos. "É discriminatória, racista e absolutamente cruel", postou a Anistia Internacional dos EUA nas redes sociais.

"Ao mirar pessoas com base em sua nacionalidade, essa proibição apenas dissemina desinformação e ódio."

O presidente americano também anunciou a suspensão da entrada de novos estudantes estrangeiros na Universidade de Harvard.

Lula pede a Macron ratificação do acordo Mercosul-União Europeia

Lula defendeu hoje em Paris, ao lado do presidente Emmanuel Macron, a ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.

"Abra o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo (...) esta é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e do protecionismo tarifário", afirmou Lula, dirigindo-se ao presidente francês.

Macron respondeu dizendo que o acordo é bom para vários setores, mas traz riscos para o setor agrícola europeu. "Os países do Mercosul não estão no mesmo nível de regulamentação, é uma discrepância na regulamentação. Devemos melhorar esse acordo, com cláusulas de garantias e medidas de salvaguarda", disse Macron.

"Queremos mais comércio, mas devemos respeitar nossos agricultores e a coerência das nossas ambições, senão de nada vale a Europa defender o clima." Por fim, Lula respondeu que "não está difícil fazer esse acordo".

Trump diz que Rússia responderá de forma enérgica à Ucrânia

Donald Trump disse que Vladimir Putin planeja retaliar o ataque ucraniano com drones que destruiu vários bombardeios em território russo no domingo.

"O presidente Putin disse, e de forma muito enérgica, que terá que responder ao recente ataque", disse Trump, após conversa telefônica ontem com o líder russo.

O presidente americano também afirmou que "foi uma boa conversa, mas não uma conversa que leve à paz imediata".

Um porta-voz do Kremlin disse hoje que o Exército russo decidirá "quando e como" responder aos ataques ucranianos.

O presidente russo também conversou ontem, pela primeira vez, com o papa Leão 14.

Segundo o Vaticano, o papa pediu à Rússia "um gesto em favor da paz" e ressaltou "a importância do diálogo na busca de soluções para o conflito".

Israel recupera corpos de dois reféns do Hamas

Benjamin Netanyahu anunciou hoje que soldados israelenses conseguiram recuperar o corpo de dois cidadãos israelense-americanos assassinados no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 e levados para a Faixa de Gaza.

Seus nomes são Judy Weinstein-Haggai e Gad Haggai. Eles tinham 72 e 70 anos quando foram mortos.

Segundo um comunicado do kibbutz Nir Oz, onde o casal morava, Gadi Haggai era "um homem de espírito dinâmico (...) muito ligado à terra", e sua mulher era uma "professora de inglês especializada em crianças com necessidades especiais".

O ataque do Hamas deixou cerca de 1.200 mortos e 251 pessoas foram sequestradas. Segundo o governo de Israel, 55 continuam em cativeiro, das quais pelo menos 32 morreram.

A ofensiva israelense na Faixa de Gaza, desde então, já matou mais de 54 mil palestinos.

EUA veta resolução da ONU por cessar-fogo em Gaza

Os EUA vetaram uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que exigia um cessar-fogo "imediato, incondicional e permanente" na Faixa de Gaza.

O projeto recebeu 14 votos a favor e apenas o dos EUA contra.

Foi a primeira vez que o governo Trump exerceu seu direito de veto no conselho da ONU. O país é o principal aliado, financiador e fornecedor internacional de armas para Israel.

A votação ocorreu em um momento de intensa pressão internacional sobre Israel pelo fim da ofensiva no território palestino.

Ainda ontem, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou as ações recentes de Israel em Gaza como "horríveis, contraproducentes e intoleráveis".

Starmer afirmou que seu governo avalia impor sanções contra autoridades israelenses, mas descartou por ora suspender a venda de armas ao país.

Bulgária entra na zona do euro

A Bulgária deve se tornar o 21º país a adotar o euro como moeda oficial, a partir de 2026. Ontem, a Comissão Europeia anunciou que o país atendeu a todos os critérios exigidos pela legislação.

Ao passar a usar a moeda europeia, a Bulgária também terá sua política monetária definida pelo Banco Central Europeu.

O comissário europeu de Economia, Valdis Dombrovskis, afirmou que este é um "momento histórico para a Bulgária, a zona do euro e a União Europeia". "É claro que o euro é mais do que uma moeda, e aproxima a Bulgária do coração da Europa."

A decisão ocorre em um momento em que o dólar perde valor e tem seu papel de moeda de reserva global colocado em questão.

A Bulgária aderiu à União Europeia em 2007. Outros seis países integrantes do bloco não adotaram a moeda comum: República Tcheca, Hungria, Polônia, Romênia, Suécia e Dinamarca.