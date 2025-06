Trump ataca Musk enquanto cresce rixa pública sobre projeto dos impostos

Por Nandita Bose e Jarrett Renshaw

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos Donald Trump atacou Elon Musk nesta quinta-feira, dizendo estar "desapontado" com a oposição pública do bilionário ao projeto de lei de corte de impostos e gastos que está no centro da agenda de Trump.

"Veja, Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se teremos mais", disse Trump no Salão Oval. "Ele disse as coisas mais bonitas a meu respeito, e não falou mal de mim pessoalmente, mas tenho certeza de que isso será o próximo. Mas estou muito decepcionado com Elon. Eu ajudei muito o Elon."

Trump também afirmou que os ataques contundentes de Musk ao projeto de lei foram motivados pela proposta de eliminação dos créditos tributários ao consumidor para veículos elétricos.

CEO da fabricante de veículos elétricos Tesla, Musk disse que se opõe ao projeto de lei porque ele aumentará os déficits federais.

Trump, que encheu o bilionário de elogios em sua despedida do governo na semana passada após chefiar sua campanha de corte de custos da burocracia federal, sugeriu que Musk está chateado por sentir falta de trabalhar para ele.

"Ele não é o primeiro", disse Trump. "As pessoas deixam meu governo (...) e, em algum momento, sentem muita falta dele, e algumas delas o aceitam e outras se tornam hostis."

Enquanto Trump falava, Musk fazia postagens no X. Em uma delas, disse não se importar com os cortes nos créditos para veículos elétricos, desde que os republicanos removessem do projeto de lei o que ele chamou de uma "montanha de porcarias nojentas" em gastos desnecessários.

Musk entrou no governo com planos ousados de economizar US$ 2 trilhões do orçamento federal. Ele saiu na semana passada com um resultado muito inferior, tendo cortado cerca de metade de 1% do total de gastos.

Musk vinha sendo um poderoso aliado de Trump, gastando quase US$ 300 milhões para impulsionar os republicanos na eleição de 2024 e depois supervisionando o Departamento de Eficiência Governamental (Doge) de Trump.

Seu trabalho, que eliminou milhares de empregos federais e cortou bilhões de dólares em ajuda externa e outros programas, causou transtornos em agências federais e provocou protestos generalizados nos pontos de venda da Tesla nos EUA e na Europa.

As ações da Tesla ampliaram as perdas após as críticas de Trump a Musk. As ações caíram quase 6%; a queda era de 3% antes do discurso de Trump.

(Reportagem de Nandita Bose e Jarrett Renshaw)