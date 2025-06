Trump ameaça romper contratos com Musk; bilionário fala em recessão nos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu hoje que pode romper os contratos que o governo mantém com empresas do bilionário Elon Musk. Os dois iniciaram um embate público anteontem, quando o dono do X chamou o novo orçamento do republicano de "abominação repugnante".

O que aconteceu

Trump escreveu que a medida economizaria bilhões de dólares. "A maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk. Sempre me surpreendi que Biden não tenha feito isso!", publicou o presidente em sua rede social Truth.

O republicano disse ainda que pediu para Musk deixar o governo e o chamou de louco. "Elon estava se desgastando. Pedi para ele sair, retirei seu mandato de veículos elétricos, que forçava todo mundo a comprar carros elétricos que ninguém mais queria (o que ele sabia há meses que eu faria!). E ele simplesmente ficou louco!".

Após os posts de Trump, Musk escreveu no X que o presidente está envolvido em um escândalo sexual. O bilionário citou que o republicano aparece na lista de pessoas que frequentaram as festas de Jeffrey Epstein, empresário já morto e que tinha associação com uma rede de prostituição e exploração de menores.

Epstein foi acusado de abusar sexualmente de dezenas de meninas menores de idade no início dos anos 2000. O caso chamou atenção devido às ligações de Epstein com membros da realeza, presidentes e bilionários.

Em fevereiro deste ano, Trump anunciou que iria publicar os documentos do processo. Mas o que foi liberado ao público decepcionou as vítimas e foi alvo de críticas, diante da decisão de manter centenas de páginas ainda sob sigilo.

O dono do X também criticou as tarifas impostas por Trump contra outros países. "As tarifas de Trump causarão uma recessão no segundo semestre deste ano", escreveu.

Em 30 de maio, Trump oficializou a saída de Musk do governo. Os dois fizeram um pronunciamento em conjunto na Casa Branca.

Na ocasião, o presidente disse que o dono do X permaneceria como conselheiro do Departamento de Eficiência Governamental. Trump afirmou que a passagem do empresário pelo governo foi importante, pois gerou corte de milhões em gastos vistos por ele como desnecessários, como em programas de diversidade e de apoio a imigrantes.