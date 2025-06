Musk fora do governo? Veja 5 temas que azedaram a relação com Trump

O bilionário Elon Musk saiu do comando do Doge (Departamento de Eficiência Governamental, na sigla em inglês), órgão não oficial do governo americano, na última semana. Oficialmente, Musk e Donald Trump seguem aliados e o empresário agradeceu ao presidente pela "oportunidade de reduzir gastos desnecessários" da máquina pública.

Na prática, discordâncias podem ter comprometido a parceria dos dois. Quais são os temas de atrito entre Trump e Musk?

Orçamento 'repugnante'

Elon Musk chamou "abominação repugnante" o megaprojeto de lei orçamentária que Trump está promovendo no Congresso do país. "Desculpe, mas não aguento mais isso. Esse projeto de lei de gastos do Congresso, enorme, escandaloso e eleitoreiro, é uma abominação repugnante. Os que votaram a favor deveriam sentir vergonha: sabem que fizeram errado. Eles sabem", desabafou em sua rede social, o X.

Para Musk, a lei "aumenta o déficit orçamentário" e debilita "o trabalho que o time do Doge está fazendo". A crítica foi feita em uma entrevista da CBS News, um dia antes da saída do empresário do governo.

Chefia da Nasa em xeque

Trump retirou a nomeação do bilionário Jared Isaacman, amigo de Elon Musk, para liderar a Nasa dias antes da votação no Senado que analisaria a nomeação. "É essencial que o próximo líder da Nasa esteja totalmente alinhado com a agenda 'América em primeiro lugar' do presidente Trump, e um substituto será anunciado diretamente pelo presidente Trump em breve", justificou a porta-voz da Casa Branca, Elizabeth Huston.

Desistência aconteceu três dias depois da saída de Musk do governo, sem motivo informado pela Casa Branca. "[O próximo chefe da Nasa] ajudará a liderar a humanidade no espaço e executará a ousada missão do presidente Trump de fincar a bandeira americana no planeta Marte", salientou apenas Hutson. Musk lamentou nas redes sociais a retirada da nomeação. "É raro encontrar alguém tão competente e de bom coração", escreveu.

Atrito com a China

A imposição de tarifas do governo Trump a países europeus e à China incomodava Musk. Como apontou o colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, Musk tem boas relações com o presidente chinês Xi Jiping, com empresários de fábricas no país e com o Partido Comunista Chinês. Musk depende destas ligações e de baixas taxas para o comércio para exportar carros da Tesla para o continente europeu, além da importação de chips de inteligência artificial chineses para os seus negócios com o X. A briga comprada por Trump não interessava ao homem mais rico do mundo.

A alguns funcionários do governo americano, Musk tem lamentado a repercussão ruim de sua ligação com a presidência e suas políticas econômicas. "Tenho que tirar um pouco da pressão de cima de mim e das minhas empresas", comentou o empresário, segundo o jornal The Wall Street Journal. Os lucros da Tesla caíram 71% no primeiro trimestre e houve perdas na SpaceX, que perdeu um foguete em uma explosão recentemente.

Tensões com Rubio e outros líderes do governo

Musk não se daria bem com Marco Rubio, Secretário de Estado dos EUA que lidera a política migratória de Trump, assim como outras lideranças do governo. Segundo o Journal, o bilionário teria tido discussões com figuras-chave da administração federal em reuniões de gabinetes, especialmente a respeito de assuntos envolvendo o Oriente Médio.

Os cortes feitos por ele a diversas pastas do governo, enquanto à frente do Doge, também teriam desagradado setores. Com Rubio, mais especificamente, a tensão teria crescido depois que Musk impôs cortes que efetivamente desaparelharam a Usaid (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, na sigla em inglês) sem consultar Rubio. A agência de ajuda humanitária é uma importante ferramenta de influência americana e teve 83% de seus contratos encerrados por Musk, sinalizou Rubio, segundo a Al Jazeera.

Trump desconfiava da atuação de Musk e do Doge

"É tudo bobagem?", teria perguntado o presidente aos seus conselheiros recentemente sobre as promessas de Musk de cortar US$ 1 trilhão em gastos do governo dos EUA. Segundo The Wall Street Journal, Trump teria dúvidas de que o empresário conseguiria chegar ao alvo pretendido.

Presidente também se irritou ao descobrir que Musk recebeu informações secretas do Pentágono a respeito da China. Segundo dois conselheiros, Trump nunca esteve tão irritado com Musk quanto naquela ocasião, pois acreditava ser um conflito de interesse que ele recebesse informações de inteligência sobre o país, tendo negócios de exploração espacial que podiam ser beneficiados de sua presença na reunião.