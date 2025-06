'Gostosinho de usar': conjunto de inverno faz sucesso por R$ 60

Em dias frios, nada melhor do que apostar em um conjunto confortável e quentinho. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou uma opção com blusa e calça que promete conforto para usar em casa ou na rua.

O conjunto está com desconto de 33%, custando R$ 59,90 hoje na Shopee. Segundo a loja vendedora, o conjunto é composto por um tecido não translúcido e com elasticidade média. Confira os detalhes sobre as peças, o que diz quem as usou e pontos de atenção.

O que diz o vendedor sobre o conjunto?

Vem com uma blusa e uma calça; tamanhos P, M, G ou GG;

A blusa tem um ombro caído e mangas longas;

Peças com tecido de elasticidade média;

Pode ser lavado na máquina, à seco ou com detergente;

Promete não ser translúcido;

Disponível em diferentes cores, como preto, cinza, rosa e verde.

O que diz quem usou?

O conjunto tem 1,8 mil avaliações na Shopee, com nota média de 4,4 estrelas (máximo de cinco). Quem comprou elogia principalmente o conforto, a elasticidade e a maciez do conjunto.

Gostei muito do conjunto, chegou rápido. Bem gostosinho de usar. Tairine Alves da Silva

Muito bom o pano, pedi tamanho G, mas seria melhor se fosse GG, para ficar mais folgado. Material fofo, a calça é um pouco transparente na parte traseira, mas a blusa tampa. Vou pedir outros, pois vale a pena. Sarah Fernandes

Lindo, tecido muito gostoso, me arrependi de não ter pedido um tamanho M no lugar do G. Estica muito. Estou muito satisfeita. Gilvana Simão

Tecido muito bom e hiper macio, não é muito grosso, mas é quentinho. Minha neta amou, ela tem 13 anos, comprei o tamanho G e ficou perfeito. Ivone Moreira Castro

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam do tamanho da calça, além do tecido fino e transparente. Confira os comentários avaliativos:

Blusa boa e com tamanho ok. A calça é muito justa, não condiz com um G. Va

A blusa é muito grande. E para piorar, o material é muito fino e transparente. Comprei no intuito de usar para poder, talvez, ir à rua. Meu arrependimento foi grande, infelizmente (...) Leila Ferreira

Qualidade regular. A costura é um pouco torta e um pouco franzida. O tecido legal mas o corte e a costura deixaram a desejar. (...) Rose

O tamanho GG é pequeno e ficou bem justo nas pernas, mas irei usar mesmo assim ou dar de presente. O tamanho GG não condiz com a realidade. Comprei querendo que ficasse largo e ficou apertando. Cristiane Vicente

