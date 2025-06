Tarcísio e Michelle lideram para substituir Bolsonaro, diz pesquisa Quaest

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) lideram entre as opções para substituir nas urnas o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030.

O que aconteceu

Tarcísio (17%) e Michelle (16%) têm empate técnico. A Quaest questionou quem deveria ser o candidato da direita em 2026, caso Bolsonaro não concorra — a margem de erro é de dois pontos percentuais.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), aparece com 11%. Eduardo Bolsonaro (PL), que na semana passada disse à revista Veja que pode ser candidato à presidente — "Se for missão dada pelo meu pai, vou cumprir", declarou —, aparece com 4%. Veja lista completa no gráfico a seguir:

Tarcísio e Michelle lideram entre opções de direita para enfrentar Lula em 2026 Imagem: Reprodução/Quaest

Para o eleitor que se identifica como bolsonarista, Michelle é a preferida. Neste grupo, 44% dos entrevistados afirmam que ela deve ser a candidata, contra 17% que responderam Tarcísio.

O governador de SP aparece com 32% entre aqueles que não se dizem bolsonaristas, mas estão mais à direita. Neste grupo de eleitores, 24% escolheram Michelle.

Michelle e Tarcísio dividem direita e bolsonaristas se o ex-presidente não concorrer ao cargo Imagem: Divulgação/Quaest

Pesquisa mostra também que o presidente Lula (PT) está empatado tecnicamente com outros cinco nomes da direita, em cenários de 2º turno. O petista empata numericamente com Bolsonaro e, na margem de erro, com Tarcísio, Michelle, Ratinho Jr. e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

Levantamento ainda apontou que mais de 60% dos entrevistados não querem que Lula e Bolsonaro concorram no próximo ano. Para 66%, o petista não deve disputar a reeleição. Outros 65% acreditam que o ex-presidente não deve tentar um segundo mandato em 2026.

Sobre a pesquisa: contratada pelo banco Genial Investimentos, a Quaest ouviu 2.004 pessoas presencialmente, entre os dias 29 de maio e 1º de junho. O índice de confiança de 95%.