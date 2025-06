Quando as fábricas de carros engatinhavam no Brasil e poucas vias estavam pavimentadas, era comum a necessidade de um veículo com capacidade off-road, preferencialmente com tração nas quatro rodas.

Não por acaso, modelos como Rural e Jeep, da Willys, faziam muito sucesso. Hoje, a realidade é outra, mas a necessidade de um 4x4 ainda existe.

Porém, diferentemente dos modelos citados do passado, os atuais veículos novos para rodar em qualquer terreno são caríssimos e pouco acessíveis para a maior parte do público. A solução para quem precisa, mas não pode comprar um 4x4 zero-quilômetro, é partir para o mercado de usados.

Vale destacar que esse tipo de veículo costuma ser utilizado em situações extremas, sem muito zelo por parte dos usuários - portanto, não é fácil conseguir um bom 4x4 de segunda mão.

É o tipo de procura que exige paciência para não cair em uma cilada, mas a busca compensa quando você encontra o veículo certo, por uma fração do preço do que custaria se fosse novo.

Na coluna desta semana, apresento três boas opções de utilitários usados e baratos, com tração nas quatro rodas e preço menor do que os R$ 79.790 cobrados por um Renault Kwid zero - o automóvel novo mais em conta do mercado brasileiro na atualidade.

1 - Mitsubishi Pajero TR4

O menor dos Pajeros ficou em linha de 2003 até 2015, ou seja, teve 12 anos de mercado e fabricação nacional.

Com isso, não faltam opções no mercado de usados. A mais cara é o modelo 2015 com câmbio automático, que tem Tabela Fipe de R$ 69 mil, e os exemplares mais baratos começam na faixa dos R$ 30 mil para os primeiros anos.

Todos eles saíram com o motor 2.0, que passou a ser flex a partir do modelo 2008, sempre com duas opções de câmbio: o manual de cinco marchas e o automático de quatro velocidades.

Quanto aos recursos da tração, pode ser somente na traseira ou nas quatro rodas, além de reduzida e bloqueio de diferencial. Ou seja, trata-se de um legítimo off-road.

Não é dos carros mais confortáveis, trazendo acerto de suspensão mais firme e pouco espaço para ocupantes e bagagem, mas tem muita liquidez no mercado, principalmente quando as manutenções estão em dia e com comprovantes de tudo que foi feito.

2 - Suzuki Grand Vitara

Com proposta parecida, mas trazendo mais espaço para passageiros e bagagem, existe o Grand Vitara, da Suzuki, que tivemos entre 2009 e 2016, sempre importado.

Exemplares do Grand Vitaras mais antigos, de gerações passadas, também estão disponíveis no Brasil, mas vou abordar a geração mais moderna e com mais opções no mercado de usados.

Os preços médios variam entre R$ 42 mil até R$ 66 mil, mas há exemplares mais caros se forem da versão 4Sport, que tem suspensão mais alta de fábrica e chega nos R$ 85 mil.

Assim como o TR4, o Grand Vitara também tem opção de câmbio manual de cinco marchas ou automático de quatro, sempre com o motor 2.0 a gasolina.

Tivemos uma rara configuração com motor V6, que vale ouro no mercado de usados, mas difícil é conseguir alguém querendo se desfazer de um desses.

Sobre a tração, as quatro rodas são tracionadas o tempo todo e, com isso, o consumo de combustível e o desgaste dos pneus tendem a ser maiores.

Diferentemente do TR4, que tem uma alavanca mecânica para fazer as mudanças na tração, no Gran Vitara é um seletor eletrônico no painel, com opção de bloqueio de diferencial central e reduzida.

3 - Subaru Forester

A terceira opção, que provavelmente seria a minha escolha, é o Subaru Forester.

É o mais confortável dos três, tratando melhor os ocupantes no uso urbano. Contudo, não decepciona quando solicitado no uso fora de estrada.

Vou falar da geração que tivemos aqui a partir de 2013, com preços que partem dos R$ 63 mil para a versão com motor aspirado. Quem não quiser passar dos R$ 80 mil terá de parar no modelo 2018, pois, depois desse ano/modelo, o Forester salta para acima de R$ 100 mil.

As duas principais versões são igualmente bem equipadas em itens de conforto e segurança, com a diferença principal no motor, que pode ser aspirado de 150 cv ou turbinado de 240 cv, sempre com transmissão automática do tipo CVT e tração integral - ou seja, as quatro rodas são tracionadas o tempo todo.

A diferença de potência deixa claro que são veículos com desempenhos bem diferentes, sendo a versão turbo a mais indicada para quem gosta de fortes acelerações e retomadas.