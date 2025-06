Saiba quando o 2º lote de restituições do Imposto de Renda será pago

O segundo lote de pagamento da restituição do Imposto de Renda está agendado para o dia 30 de junho. Confira abaixo o cronograma completo de repasses e os critérios usados para definir a ordem de liberação.

Datas de pagamento da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já foi pago)

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro a restituição do IR?

A prioridade nos pagamentos é dada aos idosos, com destaque inicial para aqueles com 80 anos ou mais. Na sequência, estão os contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência física ou mental e portadores de doenças graves. Segundo a Receita, em caso de empate nos critérios, quem enviou a declaração antes tem vantagem.

Ordem de prioridade na fila de restituições

Pessoas com 80 anos ou mais

Idosos com 60 anos ou mais, além de pessoas com deficiência e doenças graves

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério

Quem utilizou a declaração pré-preenchida e escolheu receber por Pix

Demais contribuintes

Como verificar se você receberá a restituição?

Para consultar se foi incluído no primeiro lote, é necessário acessar o site oficial da Receita Federal. O contribuinte deve informar o CPF, a data de nascimento e o ano-base 2025 no formulário eletrônico.

A situação da restituição é atualizada uma vez por mês. Caso o pagamento ainda não esteja programado e a declaração não apresente erros ou pendências, aparecerá a mensagem: "em fila de restituição".