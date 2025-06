Herdeiro de família influente: quem era homem morto em bairro nobre de SP

Francisco Filippo, morto ontem durante um assalto em São Paulo, era engenheiro, fundou uma construtora na capital paulista e fazia parte de uma família influente em Guaratinguetá, no interior do estado.

Quem era o empresário

Francisco, 58, criou uma empresa familiar de construção e atuava como diretor técnico. Em 1992, ele fundou a Construtora Filippo junto com o pai, também chamado Francisco, e com o irmão André. Os dois filhos seguiram o caminho do genitor na área de engenharia, mas também se especializaram em administração de negócios.

A construtora levanta imóveis em bairros de alto padrão em cidades paulistas. ''Tem sua atuação focada no desenvolvimento de apartamentos arrojados e propriedades para locação em locais de grande potencial de valorização'', explica em seu site.

O empresário era o mais velho de quatro irmãos. Ele também é casado e tem dois filhos, um deles com apenas cinco anos de idade. A esposa e o caçula chegaram na casa ontem logo após Francisco ter sido morto durante um assalto no local.

Vítima era de família influente. Ele e os familiares são de Guaratinguetá e são descritos por pessoas da região como ''influentes, políticos e muito unidos''. O atual prefeito da cidade, Junior Filippo (PSD), é primo de Francisco. Empresário se mudou para São Paulo há mais de 20 anos, quando a construtora foi fundada.

Pai de Francisco era considerado um dos maiores engenheiros do Vale do Paraíba. Ele já foi secretário de obras e planejamento da cidade em 1959 e foi um dos fundadores da Agea (Associação Guaratinguetaense de Engenheiros e Arquitetos). Ele morreu em 2020 aos 92 anos de idade.

Empresário mantinha vida discreta. Ao UOL, Ronaldo Torres, presidente da Agea e amigo da família de Francisco, contou que ''não se lembra dele sem estar sorrindo''. ''Francisco sempre foi uma pessoa muito alegre. Ele era prestativo, bonzinho, sempre elogiando as pessoas'', relatou.

Entenda o caso

Criminosos entraram por volta das 19h20 de ontem no imóvel, após clonarem o controle remoto do portão. No momento do crime, apenas Francisco Filippo estava presente e foi rendido por quatro homens.

Câmeras de segurança da casa foram desligadas antes do grupo entrar no local. "O vigilante não viu ninguém entrar. Ele estava chegando para trabalhar na hora", disse a delegada Ivalda Aleixo, do DHPP da Polícia Civil, em entrevista à TV Globo.

O engenheiro foi baleado na sala de jantar. De acordo com a polícia, não houve reação da vítima. Por isso, há uma investigação aberta para entender se a morte foi premeditada. Os criminosos ficaram oito minutos na casa, aproximadamente, segundo boletim de ocorrência.

Esposa da vítima chegou à residência minutos após o crime, quando os criminosos já tinham deixado o local. Ela estava com o filho do casal, de 5 anos.

Os ladrões fugiram em um HB20, localizado horas depois pela polícia em Moema, bairro da zona sul. Nenhum dos criminosos foi identificado e preso até o momento. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), dois celulares também foram apreendidos no local do crime.

O grupo levou joias do imóvel. O caso é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa) e pelo 15º D, da Polícia Civil e as autoridades ainda não informaram quais os valores dos bens roubados.