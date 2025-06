Produção de veículos cresce 28,8% em maio de 2025 ante maio de 2024, revela Anfavea

A produção de veículos teve crescimento de 28,8% em maio de 2025, comparativamente a maio de 2024, chegando a 214,7 mil unidades. Frente a abril, houve queda de 5,9% na fabricação de veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, 5, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras.

No acumulado de janeiro a maio, a produção de veículos somou 1,03 milhão de unidades, 10,7% acima do total produzido nos cinco primeiros meses do ano passado.

Vendas

Contando com o impulso das entregas para locadoras, as vendas, de 225,7 mil veículos no mês passado, marcaram o melhor volume mensal registrado, até aqui, em 2025. Na comparação com maio de 2024, quando tanto a produção quanto o resultado das vendas foram prejudicados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, Estado que responde por 5% do mercado nacional, o crescimento foi de 16,2%.

Frente a abril, as vendas subiram 8,1%, sendo que a variação, neste caso, também é explicada pelo calendário com um dia útil a mais do mês passado. Na média diária, o ritmo mostra um crescimento menor, de apenas 3%.

O volume vendido nos cinco primeiros meses do ano foi de 986,2 mil veículos, 6,1% acima do total licenciado no mesmo período de 2024, o que confirma a tendência de desaceleração após o crescimento de 14% do ano passado.

Exportações

As exportações continuam em alta, chegando a 51,5 mil veículos embarcados no mês passado, 92,6% a mais do que no mesmo período de 2024 e 11,3% acima do total de abril.

Desde o início do ano, 213,5 mil veículos foram exportados, com crescimento de 56,6%, tendo a Argentina como o principal destino.

Emprego

O balanço da Anfavea mostra ainda que 133 vagas de emprego foram eliminadas nas montadoras em maio.

O setor agora emprega 109,3 mil trabalhadores.