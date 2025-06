Dia dos Namorados: 6 sex toys para presentear e apimentar a comemoração

O Dia dos Namorados está chegando e, para apimentar essa data, uma boa opção é apostar nos sex toys. Sim, eles também podem ser usados a dois para sair da mesmice e criar um clima diferente no quarto, estimulando novas vivências e sensações.

Se empolgou? Pois veja a seguir uma seleção de sex toys que fazem sucesso entre consumidores, com avaliação média a partir de 4.2 (do total de cinco):

Promete pulsação com nove velocidades;

É recarregável e à prova d'água;

Com botões para variação de velocidade.

Massageador portátil e sem fio;

É recarregável via USB;

Resistente à água e a respingos;

Promete ser silencioso, tem 20 padrões e oito velocidades.

Vibrador de sucção multifuncional que pode ser usado para estimular o clítoris e os mamilos;

De acordo com o fabricante, é feito de material impermeável, macio, liso, inodoro e não tóxico;

Possui 10 modos de velocidade;

Bateria recarregável que promete duração prolongada.

Fabricado em silicone;

Promete nove tipos de vibrações e sucções;

É recarregável via USB e à prova d'água;

Pode ser controlado à longa distância por aplicativo.

Material de silicone ABS;

Promete 10 modos de velocidade e sucção;

Bateria com duração de uma hora e meia;

Pode ser usado debaixo d'água.

Permite controle via aplicativo;

É recarregável;

Feito de silicone;

Flexível, pode ser usado de diferentes maneiras.

