Post distorce notícia sobre 8/1 para dissociar atos de tentativa de golpe

Publicações nas redes sociais enganam ao insinuar que os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 não se configurariam como parte de uma tentativa de golpe de Estado.

As peças desinformativas retiram de contexto uma notícia do jornal O Globo sobre a falsificação de um relatório enviado ao Congresso por Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), com o intuito de comprovar uma suposta manipulação de que o 8/1 faria parte de uma trama golpista.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A publicação reproduz o título de um texto da jornalista Malu Gaspar em sua coluna no jornal O Globo, publicado em 31 de maio de 2023: "Ex-GSI de Lula falsificou relatório do 8/1 enviado à comissão de inteligência do Congresso"

Abaixo, o seguinte texto aparece em destaque: "Qualquer narrativa de que o 08/01 foi uma tentativa de golpe.. Devia ter sido enterrada nesse dia aqui. Se precisaram falsificar... é porque existia interesse político na conclusão manipulada sobre aquela baderna.".

Por que é distorcido

Texto do jornal fala sobre tentativa de ocultar omissão de ex-GSI. A reportagem do jornal O Globo mostra que o general Gonçalves Dias, na época chefe do GSI, adulterou o primeiro relatório sobre o 8/1 que o órgão enviou ao Congresso. Foram excluídas do documento as referências aos avisos recebidos por Dias sobre as grandes chances de haver tumultos e invasões a prédios públicos naquela data (aqui). Ou seja: a manipulação foi feita com a intenção de livrar o general das acusações de omissão no caso, e não para desvincular a invasão às sedes dos Três Poderes da tentativa de golpe de Estado.

Dias admitiu manipulação. O general reconheceu que o primeiro relatório enviado ao Congresso realmente foi adulterado. Em depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Dias afirmou que o documento original "não condizia com a realidade" e que a mudança no relatório não poderia ser considerada como uma fraude (aqui).

Agência emitiu alertas sobre ação golpista. Entre os dias 2 e 8 de janeiro, já na gestão do governo Lula, a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) produziu 33 relatórios de alerta sobre movimentações de cunho golpista em Brasília. Em depoimento à CPMI do 8/1, Saulo Moura da Cunha, ex-diretor da Abin, disse que informou Dias sobre a gravidade dos atos convocados para aquela data e que eles seriam violentos (aqui e aqui).

General pediu demissão após vídeo com manifestantes. Dias deixou o GSI no mesmo dia em que foram veiculadas imagens suas orientando bolsonaristas dentro do Palácio do Planalto (aqui). Ele explicou que foi até o local para ajudar na prisão dos envolvidos na invasão quando foi flagrado pelas câmeras internas de segurança (aqui).

Ex-GSI não foi indiciado em CPIs. A CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal fez um pedido para o indiciamento de Dias em um primeiro momento, mas que foi excluído do relatório final (aqui). A CPMI do Congresso solicitou o indiciamento de nove membros do GSI, mas o general não estava entre eles (aqui).

Postagens sobre "armação" em torno do 8/1 voltaram a circular. Não é a primeira vez que publicações nas redes sociais tentam dissociar os atos antidemocráticos da tentativa de golpe de Estado ou afirmar que eles foram "armados" pelo governo Lula. Conteúdos desinformativos foram desmentidos por agências de checagens, incluindo o UOL Confere (aqui, aqui, aqui e aqui). As postagens desinformativas tentam reforçar o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que questionou uma suposta falta de divulgação das imagens do 8/1 e alegou que os ataques golpistas "foram uma arapuca da esquerda" (aqui).

Viralização. Até hoje, uma postagem no Facebook tinha 5.500 curtidas e 3.700 compartilhamentos.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news