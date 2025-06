Polícia encerra busca por evidências de Madeleine McCann no Algarve, em Portugal

LISBOA (Reuters) - As polícias portuguesa e alemã encerraram nesta quinta-feira suas buscas na região do Algarve, no sul de Portugal, por evidências relacionadas ao desaparecimento da britânica Madeleine McCann, há 18 anos.

Não houve anúncios imediatos sobre o resultado da operação. Vans com placas alemãs e um veículo da polícia portuguesa deixaram um dos locais de busca em Atalaia, um bairro do município de Lagos.

Uma fonte envolvida na operação disse que a área pesquisada incluía casas abandonadas, poços e reservatórios, cobrindo "dezenas de hectares".

McCann desapareceu em 3 de maio de 2007, quando estava de férias com a família na cidade de Praia da Luz, desencadeando uma busca frenética e chamando a atenção da mídia mundial. A criança nunca foi encontrada.

A polícia alemã disse em junho de 2020 que McCann estava presumivelmente morta e que Christian Brueckner, de nacionalidade alemã, era o provável responsável. Ele negou a responsabilidade.

Brueckner, um abusador de crianças e traficante de drogas condenado, está atrás das grades na Alemanha por estuprar uma mulher de 72 anos na mesma área do Algarve.

Sua sentença dura até setembro, o que significa que ele está pronto para ser liberado, a menos que promotores encontrem provas suficientes para acusá-lo pelo desaparecimento de McCann.

(Reportagem de Miguel Pereira em Lagos, SergioGoncalves em Lisboa)